Seçim Antalya Kemer Seçim Sonuçları – Kemer Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kemer Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Topaloğlu
Necati Topaloğlu
DSP
%39,7
9.901 oy
Mustafa Gül
Mustafa Gül
CHP
%34,1
8.488 oy
Diğer
%26
6.530 oy
Antalya - Kemer İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %34,1
  • %24,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,8
  • %34,1
  • %24,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %14,7
  • %42,6
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %9,4
  • %14,7
  • %42,6
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %9,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Topaloğlu DSP
  • Mustafa Gül CHP
  • Yusuf Üras MHP
  • Arife Ünver DP
  • Mustafa Mermerkaya SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen29.653
  • Kullanılan oy25.618
  • Geçerli oy24.919
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.694
  • 30 Mar 1424.676
  • 30 Mar 1423.974
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • %34,1
  • %34,1
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %24,1
  • %24,1
  • %0
  • %24,1
  • %24,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Topaloğlu DSP
  • Mustafa Gül CHP
  • Yusuf Üras MHP
  • Arife Ünver DP
  • Mustafa Mermerkaya SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen29.653
  • Kullanılan oy25.618
  • Geçerli oy24.919
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.694
  • 30 Mar 1424.676
  • 30 Mar 1423.974
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kemer Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • DSP
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • %39,7
    9.901 oy
  • %34,1
    8.488 oy
  • %24,1
    6.016 oy
  • %1,3
    334 oy
  • %0,4
    107 oy
  • %39,7
    9.901 oy
  • %34,1
    8.488 oy
  • %24,1
    6.016 oy
  • %1,3
    334 oy
  • %0,4
    107 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    8 oy
  • %14,7
    3.531 oy
  • %42,6
    10.203 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    107 oy
  • %0
    8 oy
  • %14,7
    3.531 oy
  • %42,6
    10.203 oy
  • %0
  • %0,4
    107 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    40 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    40 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,3
    7.978 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    35 oy
  • %0
  • %33,3
    7.978 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5
    1.204 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    384 oy
  • %0
  • %5
    1.204 oy
  • %0
  • %1,6
    384 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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