Seçim Antalya Korkuteli Seçim Sonuçları – Korkuteli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Korkuteli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Niyazi İşlek
Ömer Niyazi İşlek
MHP
%35,9
13.496 oy
Halil Kara
Halil Kara
İYİ Parti
%33
12.377 oy
Diğer
%31
11.676 oy
Antalya - Korkuteli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 156 / 156
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %35,9
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  • %31,1
  • %35,9
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  • %31,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,3
  • %0
  • %37,8
  • %19,2
  • %0
  • %3,8
  • %39,3
  • %0
  • %37,8
  • %19,2
  • %0
  • %3,8
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Niyazi İşlek MHP
  • Halil Kara İYİ Parti
  • Hasanali İrban SP
  • Özgür Morkan DP
  • Zeynep Çakal Özkelle DSP
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen43.282
  • Kullanılan oy39.578
  • Geçerli oy37.549
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.346
  • 30 Mar 1437.171
  • 30 Mar 1435.478
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkuteli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 156 / 156
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %35,9
  • %35,9
  • %0
  • %35,9
  • %35,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33
  • %33
  • %0
  • %33
  • %33
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Niyazi İşlek MHP
  • Halil Kara İYİ Parti
  • Hasanali İrban SP
  • Özgür Morkan DP
  • Zeynep Çakal Özkelle DSP
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen43.282
  • Kullanılan oy39.578
  • Geçerli oy37.549
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.346
  • 30 Mar 1437.171
  • 30 Mar 1435.478
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkuteli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Korkuteli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 156 / 156
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %35,9
    13.496 oy
  • %33
    12.377 oy
  • %29,8
    11.186 oy
  • %0,5
    189 oy
  • %0,5
    169 oy
  • %35,9
    13.496 oy
  • %33
    12.377 oy
  • %29,8
    11.186 oy
  • %0,5
    189 oy
  • %0,5
    169 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,3
    13.931 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    1.129 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,3
    13.931 oy
  • %0
  • %3,2
    1.129 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    94 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    94 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,8
    13.408 oy
  • %19,2
    6.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %0
  • %37,8
    13.408 oy
  • %19,2
    6.803 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    149 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    149 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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