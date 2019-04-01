Seçim Antalya Elmalı Seçim Sonuçları – Elmalı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Elmalı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Öztürk
Halil Öztürk
İYİ Parti
%52,9
13.716 oy
Ümit Öztekin
Ümit Öztekin
AK Parti
%44,8
11.633 oy
Diğer
%2
603 oy
Antalya - Elmalı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 115 / 120
  • %95,8
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,9
  • %44,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %52,9
  • %44,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %38,7
  • %26
  • %32,5
  • %0
  • %2,7
  • %0
  • %38,7
  • %26
  • %32,5
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Öztürk İYİ Parti
  • Ümit Öztekin AK Parti
  • İsmail Aygün SP
  • Selçuk Deveci DP
  • Recep Köken BBP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen30.327
  • Kullanılan oy26.834
  • Geçerli oy25.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.003
  • 30 Mar 1427.371
  • 30 Mar 1425.959
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elmalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 115 / 120
  • %95,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • %44,8
  • %44,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Öztürk İYİ Parti
  • Ümit Öztekin AK Parti
  • İsmail Aygün SP
  • Selçuk Deveci DP
  • Recep Köken BBP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen30.327
  • Kullanılan oy26.834
  • Geçerli oy25.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.003
  • 30 Mar 1427.371
  • 30 Mar 1425.959
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elmalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Elmalı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 115 / 120
  • %95,8
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • BBP
  • %52,9
    13.716 oy
  • %44,8
    11.633 oy
  • %0,6
    159 oy
  • %0,6
    144 oy
  • %0,4
    110 oy
  • %52,9
    13.716 oy
  • %44,8
    11.633 oy
  • %0,6
    159 oy
  • %0,6
    144 oy
  • %0,4
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %38,7
    10.049 oy
  • %1,2
    306 oy
  • %0,6
    162 oy
  • %0,5
    117 oy
  • %0
  • %38,7
    10.049 oy
  • %1,2
    306 oy
  • %0,6
    162 oy
  • %0,5
    117 oy
  • VP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    70 oy
  • %0,3
    67 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    70 oy
  • %0,3
    67 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %26
    6.748 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    15 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %26
    6.748 oy
  • CHP
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    8.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,5
    8.449 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Antalya Elmalı Yerel Seçim Sonuçları Antalya Elmalı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Antalya İlçe Seçim Sonuçları Antalya Elmalı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayları