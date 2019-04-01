Seçim Antalya Alanya Seçim Sonuçları – Alanya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Alanya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adem Murat Yücel
Adem Murat Yücel
MHP
%57,6
94.120 oy
Abdullah Sönmez
Abdullah Sönmez
İYİ Parti
%36,2
59.197 oy
Diğer
%6
10.067 oy
Antalya - Alanya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %57,6
  • %36,2
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • %57,6
  • %36,2
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %23,8
  • %3,9
  • %38,9
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %23,8
  • %3,9
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adem Murat Yücel MHP
  • Abdullah Sönmez İYİ Parti
  • Alaattin Çakır DP
  • Ziynet Bal HDP
  • Anastasııa Petrova Çetinkaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen206.895
  • Kullanılan oy172.078
  • Geçerli oy163.384
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.652
  • 30 Mar 14161.951
  • 30 Mar 14155.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %57,6
  • %57,6
  • %0
  • %57,6
  • %57,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36,2
  • %36,2
  • %0
  • %36,2
  • %36,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adem Murat Yücel MHP
  • Abdullah Sönmez İYİ Parti
  • Alaattin Çakır DP
  • Ziynet Bal HDP
  • Anastasııa Petrova Çetinkaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen206.895
  • Kullanılan oy172.078
  • Geçerli oy163.384
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.652
  • 30 Mar 14161.951
  • 30 Mar 14155.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Alanya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 668 / 668
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %57,6
    94.120 oy
  • %36,2
    59.197 oy
  • %1,9
    3.091 oy
  • %1,8
    2.895 oy
  • %0,8
    1.283 oy
  • %57,6
    94.120 oy
  • %36,2
    59.197 oy
  • %1,9
    3.091 oy
  • %1,8
    2.895 oy
  • %0,8
    1.283 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,9
    60.395 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    639 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    2.935 oy
  • %38,9
    60.395 oy
  • %0
  • %0,4
    639 oy
  • %0
  • %1,9
    2.935 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    1.186 oy
  • %0,4
    702 oy
  • %0,3
    496 oy
  • %0,2
    295 oy
  • %0,1
    119 oy
  • %0,7
    1.186 oy
  • %0,4
    702 oy
  • %0,3
    496 oy
  • %0,2
    295 oy
  • %0,1
    119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    1.249 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    216 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.249 oy
  • %0,1
    108 oy
  • %0
  • %0,1
    216 oy
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
    51.847 oy
  • %23,8
    36.932 oy
  • %0,3
    502 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,4
    51.847 oy
  • %23,8
    36.932 oy
  • %0,3
    502 oy
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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