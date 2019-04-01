Seçim Antalya Aksu Seçim Sonuçları – Aksu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aksu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Şahin
Halil Şahin
AK Parti
%37,2
14.793 oy
Durmuş Ali Arslan
İYİ Parti
%30,1
11.949 oy
Diğer
%33
12.972 oy
Antalya - Aksu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 152 / 161
  • %94,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %37,2
  • %30,1
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %29,5
  • %37,2
  • %30,1
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %29,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %26,4
  • %16,2
  • %27,7
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %26,4
  • %16,2
  • %27,7
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
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Demre
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Döşemealtı
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Elmalı
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Finike
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Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Şahin AK Parti
  • Durmuş Ali Arslan İYİ Parti
  • İsa Yıldırım DSP
  • Abdullah Keser HDP
  • Hasan Gürler DP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen49.941
  • Kullanılan oy41.466
  • Geçerli oy39.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.270
  • 30 Mar 1442.680
  • 30 Mar 1440.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 152 / 161
  • %94,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,1
  • %30,1
  • %0
  • %30,1
  • %30,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Şahin AK Parti
  • Durmuş Ali Arslan İYİ Parti
  • İsa Yıldırım DSP
  • Abdullah Keser HDP
  • Hasan Gürler DP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen49.941
  • Kullanılan oy41.466
  • Geçerli oy39.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.270
  • 30 Mar 1442.680
  • 30 Mar 1440.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aksu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 152 / 161
  • %94,4
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • HDP
  • DP
  • %37,2
    14.793 oy
  • %30,1
    11.949 oy
  • %27,2
    10.796 oy
  • %3,1
    1.240 oy
  • %1
    381 oy
  • %37,2
    14.793 oy
  • %30,1
    11.949 oy
  • %27,2
    10.796 oy
  • %3,1
    1.240 oy
  • %1
    381 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
    12.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    1.149 oy
  • %29,7
    12.049 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %2,8
    1.149 oy
  • BBP
  • SP
  • Diğer
  • VP
  • BTP
  • %0,5
    185 oy
  • %0,5
    179 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %0,2
    60 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0,5
    185 oy
  • %0,5
    179 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %0,2
    60 oy
  • %0,1
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,8
    8.043 oy
  • %0,5
    223 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    213 oy
  • %19,8
    8.043 oy
  • %0,5
    223 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    213 oy
  • MHP
  • CHP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,4
    10.718 oy
  • %16,2
    6.553 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    1.255 oy
  • %26,4
    10.718 oy
  • %16,2
    6.553 oy
  • %0
  • %3,1
    1.255 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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