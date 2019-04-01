Seçim Iğdır Tuzluca Seçim Sonuçları – Tuzluca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tuzluca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Ahmet Sait Sadrettin Türkan
SP
%29,8
1.297 oy
Faruk Korkusuz
Faruk Korkusuz
AK Parti
%25,4
1.104 oy
Diğer
%45
1.952 oy
Iğdır - Tuzluca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %25,4
  • %23,9
  • %19,5
  • %1,3
  • %0
  • %29,9
  • %25,4
  • %23,9
  • %19,5
  • %1,3
  • %0
  • %29,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
  • %5,7
  • %51,7
  • %2,4
  • %0
  • %2
  • %38,3
  • %5,7
  • %51,7
  • %2,4
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
  • Faruk Korkusuz AK Parti
  • Abdullah Çinibulak CHP
  • Ayşe Aras Kaynar HDP
  • Alican Zorman MHP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen5.654
  • Kullanılan oy4.596
  • Geçerli oy4.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.503
  • 30 Mar 144.695
  • 30 Mar 144.490
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuzluca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %26,6
  • %25,4
  • %1,3
  • %26,6
  • %25,4
  • %1,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,9
  • %23,9
  • %0
  • %23,9
  • %23,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %19,5
  • %0
  • %19,5
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sait Sadrettin Türkan SP
  • Faruk Korkusuz AK Parti
  • Abdullah Çinibulak CHP
  • Ayşe Aras Kaynar HDP
  • Alican Zorman MHP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen5.654
  • Kullanılan oy4.596
  • Geçerli oy4.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.503
  • 30 Mar 144.695
  • 30 Mar 144.490
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tuzluca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tuzluca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • %29,8
    1.297 oy
  • %25,4
    1.104 oy
  • %23,9
    1.042 oy
  • %19,5
    849 oy
  • %1,3
    56 oy
  • %29,8
    1.297 oy
  • %25,4
    1.104 oy
  • %23,9
    1.042 oy
  • %19,5
    849 oy
  • %1,3
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    16 oy
  • %38,3
    1.721 oy
  • %5,7
    254 oy
  • %51,7
    2.320 oy
  • %2,4
    106 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %38,3
    1.721 oy
  • %5,7
    254 oy
  • %51,7
    2.320 oy
  • %2,4
    106 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    73 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    340 oy
  • %0
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    258 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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