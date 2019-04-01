Seçim Iğdır Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yaşar Akkuş
Yaşar Akkuş
HDP
%50,1
22.228 oy
İsa Yaşar Tezel
İsa Yaşar Tezel
MHP
%46,7
20.716 oy
Diğer
%3
1.430 oy
Iğdır - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %10,9
  • %0
  • %1,8
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %10,9
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.043
  • Geçerli oy44.374
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
  • %2,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %50,1
  • %0
  • %50,1
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.043
  • Geçerli oy44.374
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    340 oy
  • %0
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    258 oy
  • %0

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    340 oy
  • %0
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    258 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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