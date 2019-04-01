Seçim Iğdır Karakoyunlu Seçim Sonuçları – Karakoyunlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karakoyunlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bayramali Ballı
Bayramali Ballı
MHP
%42,6
610 oy
Cafer Dalga
CHP
%30,6
438 oy
Diğer
%26
385 oy
Iğdır - Karakoyunlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,6
  • %30,6
  • %26,7
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %42,6
  • %30,6
  • %26,7
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
  • %37
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %31,4
  • %37
  • %30,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayramali Ballı MHP
  • Cafer Dalga CHP
  • Kurban Kaya AK Parti
  • İsmet Öget SP
  • Hüseyin Emre Tığlı BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen1.695
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.578
  • 30 Mar 141.429
  • 30 Mar 141.360
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoyunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %69,3
  • %42,6
  • %26,7
  • %69,3
  • %42,6
  • %26,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %30,6
  • %30,6
  • %0
  • %30,6
  • %30,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
Aralık
yukleniyor
Karakoyunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tuzluca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayramali Ballı MHP
  • Cafer Dalga CHP
  • Kurban Kaya AK Parti
  • İsmet Öget SP
  • Hüseyin Emre Tığlı BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen1.695
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.578
  • 30 Mar 141.429
  • 30 Mar 141.360
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoyunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karakoyunlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %42,6
    610 oy
  • %30,6
    438 oy
  • %26,7
    383 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,6
    610 oy
  • %30,6
    438 oy
  • %26,7
    383 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
    427 oy
  • %37
    503 oy
  • %30,5
    415 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %31,4
    427 oy
  • %37
    503 oy
  • %30,5
    415 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0,4
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    340 oy
  • %0
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    258 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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