31 Mart 2019 Karakoyunlu Yerel Seçim Sonuçları
Bayramali Ballı
MHP
%42,6
610 oy
Cafer Dalga
CHP
%30,6
438 oy
Diğer
%26
385 oy
Iğdır - Karakoyunlu İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Karakoyunlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aralık Mustafa Güzelkaya % 100 % 56,4 % 3,5 % 35,3 % 0 % 0 % 3,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aralık Mustafa Güzelkaya % 100 % 56,39 % 3,54 % 35,26 % 0 % 0 % 3,9 DP
- Aralık (30 Mar 14) % 38,77 % 0,71 % 7,97 % 0 % 7,04 % 45,19 DP
- Karakoyunlu Bayramali Ballı % 100 % 26,7 % 42,6 % 30,6 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakoyunlu Bayramali Ballı % 100 % 26,73 % 42,57 % 30,57 % 0 % 0 % 0,14 SP
- Karakoyunlu (30 Mar 14) % 30,51 % 31,4 % 36,99 % 0 % 0 % 0,51 DP
- Merkez Yaşar Akkuş % 100 % 0 % 46,7 % 2,3 % 0 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Yaşar Akkuş % 100 % 0 % 46,68 % 2,28 % 0 % 50,09 % 0,46 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 10,91 % 42,39 % 0,74 % 0 % 44,15 % 0,83 BTP
- Tuzluca Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,4 % 1,3 % 23,9 % 0 % 19,5 % 29,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuzluca Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 100 % 25,36 % 1,29 % 23,94 % 0 % 19,5 % 29,8 SP
- Tuzluca (30 Mar 14) % 38,33 % 2,36 % 5,66 % 0 % 51,67 % 1,63 BTP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 170 / 170
- %100
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