Seçim Iğdır Aralık Seçim Sonuçları – Aralık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aralık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Güzelkaya
Mustafa Güzelkaya
AK Parti
%56,4
1.721 oy
Zafer Bayat
CHP
%35,3
1.076 oy
Diğer
%9
255 oy
Iğdır - Aralık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,4
  • %35,3
  • %3,5
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %56,4
  • %35,3
  • %3,5
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
  • %8
  • %0,7
  • %0
  • %7
  • %45,5
  • %38,8
  • %8
  • %0,7
  • %0
  • %7
  • %45,5
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Karakoyunlu
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Merkez
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Tuzluca
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güzelkaya AK Parti
  • Zafer Bayat CHP
  • Necef Kiri DP
  • Cafer Akka MHP
  • Ömer Faruk Çağlar SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen3.797
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.746
  • 30 Mar 143.228
  • 30 Mar 143.111
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aralık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,9
  • %56,4
  • %3,5
  • %59,9
  • %56,4
  • %3,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %35,3
  • %35,3
  • %0
  • %35,3
  • %35,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
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Aralık
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Karakoyunlu
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Merkez
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Tuzluca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güzelkaya AK Parti
  • Zafer Bayat CHP
  • Necef Kiri DP
  • Cafer Akka MHP
  • Ömer Faruk Çağlar SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen3.797
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.746
  • 30 Mar 143.228
  • 30 Mar 143.111
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aralık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aralık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • MHP
  • SP
  • %56,4
    1.721 oy
  • %35,3
    1.076 oy
  • %3,9
    119 oy
  • %3,5
    108 oy
  • %0,7
    22 oy
  • %56,4
    1.721 oy
  • %35,3
    1.076 oy
  • %3,9
    119 oy
  • %3,5
    108 oy
  • %0,7
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
    1.206 oy
  • %8
    248 oy
  • %45,2
    1.406 oy
  • %0,7
    22 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %38,8
    1.206 oy
  • %8
    248 oy
  • %45,2
    1.406 oy
  • %0,7
    22 oy
  • %0,2
    5 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    219 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %7
    219 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • %50,1
    22.228 oy
  • %46,7
    20.716 oy
  • %2,3
    1.011 oy
  • %0,5
    202 oy
  • %0,2
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
    16 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    340 oy
  • %0
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    258 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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