Seçim Kırıkkale Yahşihan Seçim Sonuçları – Yahşihan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yahşihan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Türkyılmaz
Osman Türkyılmaz
MHP
%49,9
6.028 oy
Ahmet Sungur
Ahmet Sungur
AK Parti
%39,1
4.726 oy
Diğer
%11
1.320 oy
Kırıkkale - Yahşihan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,9
  • %39,1
  • %10
  • %0
  • %0
  • %1
  • %49,9
  • %39,1
  • %10
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
  • %48,7
  • %0
  • %17,3
  • %0
  • %1,4
  • %32,6
  • %48,7
  • %0
  • %17,3
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Türkyılmaz MHP
  • Ahmet Sungur AK Parti
  • İsmail Dursun Kuzucu İYİ Parti
  • Hacı Yusuf Korkmaz SP
  • Ahmet Haydar Dilmeç BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen14.628
  • Kullanılan oy12.514
  • Geçerli oy12.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.475
  • 30 Mar 148.407
  • 30 Mar 148.065
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahşihan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %89,1
  • %49,9
  • %39,1
  • %89,1
  • %49,9
  • %39,1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %10
  • %10
  • %0
  • %10
  • %10
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Türkyılmaz MHP
  • Ahmet Sungur AK Parti
  • İsmail Dursun Kuzucu İYİ Parti
  • Hacı Yusuf Korkmaz SP
  • Ahmet Haydar Dilmeç BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen14.628
  • Kullanılan oy12.514
  • Geçerli oy12.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.475
  • 30 Mar 148.407
  • 30 Mar 148.065
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahşihan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yahşihan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,9
    6.028 oy
  • %39,1
    4.726 oy
  • %10
    1.205 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %49,9
    6.028 oy
  • %39,1
    4.726 oy
  • %10
    1.205 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %0,1
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
    2.629 oy
  • %48,7
    3.929 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    64 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %32,6
    2.629 oy
  • %48,7
    3.929 oy
  • %0
  • %0,8
    64 oy
  • %0,1
    7 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,3
    1.394 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,3
    1.394 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    42 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 408 / 409
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • CHP
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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