31 Mart 2019 Sulakyurt Yerel Seçim Sonuçları
İsmail Bildik
MHP
%55,7
906 oy
Kadir Çakıroğlu
AK Parti
%34,3
558 oy
Diğer
%10
162 oy
Kırıkkale - Sulakyurt İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Bildik MHP
- Kadir Çakıroğlu AK Parti
- Tamer Cihan CHP
- Hüseyin Yılmaz SP
- Vural Şentürk BTP
- Katılım oranı % 91,8
- Toplam seçmen1.814
- Kullanılan oy1.665
- Geçerli oy1.626
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.505
- 30 Mar 141.316
- 30 Mar 141.244
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Bildik MHP
- Kadir Çakıroğlu AK Parti
- Tamer Cihan CHP
- Hüseyin Yılmaz SP
- Vural Şentürk BTP
- Katılım oranı % 91,8
- Toplam seçmen1.814
- Kullanılan oy1.665
- Geçerli oy1.626
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.505
- 30 Mar 141.316
- 30 Mar 141.244
Sulakyurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahşili Recep Zafer Tekin % 100 % 51,8 % 45,2 % 0 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahşili Recep Zafer Tekin % 100 % 51,84 % 45,17 % 0 % 0 % 0 % 2,45 SP
- Bahşili (30 Mar 14) % 48,42 % 15,53 % 0 % 0 % 0 % 35,61 SP
- Balışeyh Ali Dedelioğlu % 100 % 53,6 % 29,3 % 16,6 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balışeyh Ali Dedelioğlu % 100 % 53,64 % 29,26 % 16,58 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Balışeyh (30 Mar 14) % 62,29 % 36,91 % 0 % 0 % 0 % 0,44 SP
- Çelebi Yaşar Erdemir % 100 % 52,1 % 46,1 % 1,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çelebi Yaşar Erdemir % 100 % 52,07 % 46,14 % 1,46 % 0 % 0 % 0,22 SP
- Çelebi (30 Mar 14) % 40,15 % 8,88 % 2,31 % 0 % 0 % 30,71 SP
- Delice Turgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,7 % 0 % 11 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Delice Turgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,66 % 0 % 10,97 % 0 % 0,62 SP
- Delice (30 Mar 14) % 33,31 % 19,64 % 2,42 % 0 % 0 % 43,99 SP
- Karakeçili Veysel Aydemir % 100 % 49 % 49,8 % 0,5 % 0,7 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakeçili Veysel Aydemir % 100 % 48,98 % 49,77 % 0,46 % 0,75 % 0 % 0,04 SP
- Karakeçili (30 Mar 14) % 29,05 % 22,28 % 1,86 % 0 % 0 % 27,76 BBP
- Keskin Necati Alsancak % 100 % 34,6 % 30,3 % 0 % 34,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keskin Necati Alsancak % 100 % 34,63 % 30,32 % 0 % 34,76 % 0 % 0,21 SP
- Keskin (30 Mar 14) % 28,25 % 7,48 % 6,67 % 0 % 0 % 29,48 BBP
- Merkez Mehmet Saygılı % 99,8 % 42,1 % 23,3 % 0 % 31,6 % 0 % 1,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Saygılı % 99,8 % 42,09 % 23,33 % 0 % 31,65 % 0 % 1,36 BBP
- Merkez (30 Mar 14) % 44,29 % 29,96 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP
- Sulakyurt İsmail Bildik % 100 % 34,3 % 55,7 % 9,8 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sulakyurt İsmail Bildik % 100 % 34,32 % 55,72 % 9,84 % 0 % 0 % 0,12 SP
- Sulakyurt (30 Mar 14) % 26,61 % 31,51 % 11,98 % 0 % 0 % 29,82 SP
- Yahşihan Osman Türkyılmaz % 100 % 39,1 % 49,9 % 0 % 10 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yahşihan Osman Türkyılmaz % 100 % 39,14 % 49,93 % 0 % 9,98 % 0 % 0,84 SP
- Yahşihan (30 Mar 14) % 48,72 % 32,6 % 17,28 % 0 % 0 % 0,79 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 408 / 409
- %99,8
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