Seçim Kırıkkale Delice Seçim Sonuçları – Delice Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Delice Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgut Özdem
Turgut Özdem
AK Parti
%85,5
1.380 oy
Serkan Kocaoğlu
Serkan Kocaoğlu
İYİ Parti
%11
177 oy
Diğer
%3
57 oy
Kırıkkale - Delice İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %85,5
  • %11
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %85,5
  • %11
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
  • %0
  • %19,6
  • %2,4
  • %0
  • %44,6
  • %33,3
  • %0
  • %19,6
  • %2,4
  • %0
  • %44,6
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Özdem AK Parti
  • Serkan Kocaoğlu İYİ Parti
  • Soner Mazılıgüney MHP
  • Ali Gündoğan SP
  • Selami Göbül BTP
  • Katılım oranı % 92,3
  • Toplam seçmen1.819
  • Kullanılan oy1.679
  • Geçerli oy1.614
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.749
  • 30 Mar 141.615
  • 30 Mar 141.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Delice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %88,2
  • %85,5
  • %2,7
  • %88,2
  • %85,5
  • %2,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11
  • %11
  • %0
  • %11
  • %11
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgut Özdem AK Parti
  • Serkan Kocaoğlu İYİ Parti
  • Soner Mazılıgüney MHP
  • Ali Gündoğan SP
  • Selami Göbül BTP
  • Katılım oranı % 92,3
  • Toplam seçmen1.819
  • Kullanılan oy1.679
  • Geçerli oy1.614
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.749
  • 30 Mar 141.615
  • 30 Mar 141.573
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Delice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Delice Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %85,5
    1.380 oy
  • %11
    177 oy
  • %2,7
    43 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %85,5
    1.380 oy
  • %11
    177 oy
  • %2,7
    43 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0,2
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,3
    524 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,6
    309 oy
  • %44
    692 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %33,3
    524 oy
  • %0
  • %19,6
    309 oy
  • %44
    692 oy
  • %0,4
    6 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    38 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    4 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42
    45.487 oy
  • %31,5
    34.170 oy
  • %23,6
    25.565 oy
  • %1,5
    1.616 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %42
    45.487 oy
  • %31,5
    34.170 oy
  • %23,6
    25.565 oy
  • %1,5
    1.616 oy
  • %0,9
    984 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • CHP
  • %0,3
    302 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    302 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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