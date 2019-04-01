Seçim Kırıkkale Bahşili Seçim Sonuçları – Bahşili Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bahşili Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Zafer Tekin
Recep Zafer Tekin
AK Parti
%51,8
2.052 oy
Halil İbrahim Bişkin
Halil İbrahim Bişkin
MHP
%45,2
1.788 oy
Diğer
%3
118 oy
Kırıkkale - Bahşili İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,8
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3
  • %51,8
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %15,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • %48,4
  • %15,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
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Çelebi
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Delice
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Karakeçili
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Keskin
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Merkez
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Sulakyurt
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Yahşihan
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Zafer Tekin AK Parti
  • Halil İbrahim Bişkin MHP
  • Ömer Çıtak SP
  • Enver Fatih Aygül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen4.465
  • Kullanılan oy4.155
  • Geçerli oy3.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.004
  • 30 Mar 143.807
  • 30 Mar 143.639
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahşili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97
  • %51,8
  • %45,2
  • %97
  • %51,8
  • %45,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
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Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Zafer Tekin AK Parti
  • Halil İbrahim Bişkin MHP
  • Ömer Çıtak SP
  • Enver Fatih Aygül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen4.465
  • Kullanılan oy4.155
  • Geçerli oy3.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.004
  • 30 Mar 143.807
  • 30 Mar 143.639
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahşili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bahşili Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %51,8
    2.052 oy
  • %45,2
    1.788 oy
  • %2,5
    97 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,8
    2.052 oy
  • %45,2
    1.788 oy
  • %2,5
    97 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    1.762 oy
  • %15,5
    565 oy
  • %35,6
    1.296 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,4
    1.762 oy
  • %15,5
    565 oy
  • %35,6
    1.296 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 408 / 409
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • CHP
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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