Seçim Kırıkkale Karakeçili Seçim Sonuçları – Karakeçili Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karakeçili Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veysel Aydemir
Veysel Aydemir
MHP
%49,8
1.195 oy
Hüseyin Özçelik
Hüseyin Özçelik
AK Parti
%49
1.176 oy
Diğer
%1
30 oy
Kırıkkale - Karakeçili İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,8
  • %49
  • %0,7
  • %0,5
  • %0
  • %0
  • %49,8
  • %49
  • %0,7
  • %0,5
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,3
  • %29
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %46,8
  • %22,3
  • %29
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %46,8
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Aydemir MHP
  • Hüseyin Özçelik AK Parti
  • Berkay İsmail Hacıbaloğlu İYİ Parti
  • Salih Büyükkaya CHP
  • Murat Yıldız SP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.570
  • Kullanılan oy2.462
  • Geçerli oy2.401
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.801
  • 30 Mar 142.709
  • 30 Mar 142.630
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakeçili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %98,8
  • %49,8
  • %49
  • %98,8
  • %49,8
  • %49
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,5
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Aydemir MHP
  • Hüseyin Özçelik AK Parti
  • Berkay İsmail Hacıbaloğlu İYİ Parti
  • Salih Büyükkaya CHP
  • Murat Yıldız SP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.570
  • Kullanılan oy2.462
  • Geçerli oy2.401
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.801
  • 30 Mar 142.709
  • 30 Mar 142.630
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakeçili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karakeçili Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,8
    1.195 oy
  • %49
    1.176 oy
  • %0,7
    18 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0
    1 oy
  • %49,8
    1.195 oy
  • %49
    1.176 oy
  • %0,7
    18 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,3
    586 oy
  • %29
    764 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    49 oy
  • %18,7
    491 oy
  • %22,3
    586 oy
  • %29
    764 oy
  • %0
  • %1,9
    49 oy
  • %18,7
    491 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    730 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %27,8
    730 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 408 / 409
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • CHP
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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