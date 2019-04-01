Seçim Kırıkkale Balışeyh Seçim Sonuçları – Balışeyh Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Balışeyh Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Dedelioğlu
Ali Dedelioğlu
AK Parti
%53,6
825 oy
Mustafa Şen
Mustafa Şen
MHP
%29,3
450 oy
Diğer
%17
263 oy
Kırıkkale - Balışeyh İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,6
  • %29,3
  • %16,6
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %53,6
  • %29,3
  • %16,6
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,3
  • %36,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %62,3
  • %36,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Dedelioğlu AK Parti
  • Mustafa Şen MHP
  • Hasan Erdal CHP
  • Hakan Özkan SP
  • Furkan Adnan Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen1.727
  • Kullanılan oy1.603
  • Geçerli oy1.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.523
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.371
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balışeyh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %82,9
  • %53,6
  • %29,3
  • %82,9
  • %53,6
  • %29,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %16,6
  • %16,6
  • %0
  • %16,6
  • %16,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
Bahşili
yukleniyor
Balışeyh
yukleniyor
Çelebi
yukleniyor
Delice
yukleniyor
Karakeçili
yukleniyor
Keskin
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sulakyurt
yukleniyor
Yahşihan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Dedelioğlu AK Parti
  • Mustafa Şen MHP
  • Hasan Erdal CHP
  • Hakan Özkan SP
  • Furkan Adnan Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen1.727
  • Kullanılan oy1.603
  • Geçerli oy1.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.523
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.371
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balışeyh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Balışeyh Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %53,6
    825 oy
  • %29,3
    450 oy
  • %16,6
    255 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,6
    825 oy
  • %29,3
    450 oy
  • %16,6
    255 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,3
    854 oy
  • %36,9
    506 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %62,3
    854 oy
  • %36,9
    506 oy
  • %0
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 408 / 409
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • %42,1
    45.535 oy
  • %31,6
    34.242 oy
  • %23,3
    25.243 oy
  • %1,4
    1.475 oy
  • %0,9
    941 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    235 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy
  • CHP
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy
  • %2,7
    3.087 oy
  • %0
  • %0,8
    928 oy
  • %0,4
    487 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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