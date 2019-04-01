Seçim Kırklareli Babaeski Seçim Sonuçları – Babaeski Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Babaeski Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Hacı
Abdullah Hacı
CHP
%47,3
8.663 oy
Mustafa Buyur
Mustafa Buyur
AK Parti
%30,4
5.559 oy
Diğer
%23
4.080 oy
Kırklareli - Babaeski İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,3
  • %30,4
  • %7,8
  • %2,9
  • %0
  • %11,6
  • %47,3
  • %30,4
  • %7,8
  • %2,9
  • %0
  • %11,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,4
  • %23,6
  • %0
  • %13,5
  • %0
  • %1,5
  • %61,4
  • %23,6
  • %0
  • %13,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Hacı CHP
  • Mustafa Buyur AK Parti
  • Ahmet Münür Bederli Bağımsız
  • Ragıp Berk İYİ Parti
  • Recep Özcan MHP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen22.237
  • Kullanılan oy18.849
  • Geçerli oy18.302
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.535
  • 30 Mar 1419.229
  • 30 Mar 1418.659
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Babaeski Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,1
  • %47,3
  • %7,8
  • %55,1
  • %47,3
  • %7,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,2
  • %30,4
  • %2,9
  • %33,2
  • %30,4
  • %2,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Hacı CHP
  • Mustafa Buyur AK Parti
  • Ahmet Münür Bederli Bağımsız
  • Ragıp Berk İYİ Parti
  • Recep Özcan MHP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen22.237
  • Kullanılan oy18.849
  • Geçerli oy18.302
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.535
  • 30 Mar 1419.229
  • 30 Mar 1418.659
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Babaeski Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Babaeski Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %47,3
    8.663 oy
  • %30,4
    5.559 oy
  • %8,6
    1.565 oy
  • %7,8
    1.427 oy
  • %2,9
    526 oy
  • %47,3
    8.663 oy
  • %30,4
    5.559 oy
  • %8,6
    1.565 oy
  • %7,8
    1.427 oy
  • %2,9
    526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,4
    11.461 oy
  • %23,6
    4.399 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,5
    2.526 oy
  • %61,4
    11.461 oy
  • %23,6
    4.399 oy
  • %0
  • %0
  • %13,5
    2.526 oy
  • BTP
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %2
    363 oy
  • %0,9
    163 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    363 oy
  • %0,9
    163 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    31 oy
  • %0,9
    167 oy
  • %0,4
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0,9
    167 oy
  • %0,4
    75 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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