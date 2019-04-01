Seçim Kırklareli Lüleburgaz Seçim Sonuçları – Lüleburgaz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Lüleburgaz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Gerenli
Murat Gerenli
CHP
%65,9
48.652 oy
Akın Kamacı
Akın Kamacı
AK Parti
%17,8
13.170 oy
Diğer
%16
11.962 oy
Kırklareli - Lüleburgaz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %65,9
  • %17,8
  • %9,4
  • %4,9
  • %0
  • %1,9
  • %65,9
  • %17,8
  • %9,4
  • %4,9
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %20,8
  • %28
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %49
  • %20,8
  • %28
  • %0
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Gerenli CHP
  • Akın Kamacı AK Parti
  • Armağan Ayyıldız MHP
  • Mustafa Kalecik İYİ Parti
  • Kenan Apaydın SP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen88.584
  • Kullanılan oy75.014
  • Geçerli oy73.784
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.087
  • 30 Mar 1471.325
  • 30 Mar 1468.718
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lüleburgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %70,9
  • %65,9
  • %4,9
  • %70,9
  • %65,9
  • %4,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,3
  • %17,8
  • %9,4
  • %27,3
  • %17,8
  • %9,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Gerenli CHP
  • Akın Kamacı AK Parti
  • Armağan Ayyıldız MHP
  • Mustafa Kalecik İYİ Parti
  • Kenan Apaydın SP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen88.584
  • Kullanılan oy75.014
  • Geçerli oy73.784
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.087
  • 30 Mar 1471.325
  • 30 Mar 1468.718
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lüleburgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Lüleburgaz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %65,9
    48.652 oy
  • %17,8
    13.170 oy
  • %9,4
    6.940 oy
  • %4,9
    3.631 oy
  • %0,9
    667 oy
  • %65,9
    48.652 oy
  • %17,8
    13.170 oy
  • %9,4
    6.940 oy
  • %4,9
    3.631 oy
  • %0,9
    667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    33.657 oy
  • %20,8
    14.279 oy
  • %28
    19.249 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %49
    33.657 oy
  • %20,8
    14.279 oy
  • %28
    19.249 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,8
    611 oy
  • %0,2
    113 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    611 oy
  • %0,2
    113 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    244 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0,4
    244 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    89 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    355 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    474 oy
  • %0
  • %0,5
    355 oy
  • %0
  • %0,7
    474 oy

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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