Seçim Kırklareli Pehlivanköy Seçim Sonuçları – Pehlivanköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pehlivanköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Açıkel
Hüseyin Açıkel
AK Parti
%52,3
637 oy
Abdurrahman Öntürk
Abdurrahman Öntürk
CHP
%46,8
570 oy
Diğer
%1
10 oy
Kırklareli - Pehlivanköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %46,8
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %52,3
  • %46,8
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %13,2
  • %40
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %46
  • %13,2
  • %40
  • %0
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Açıkel AK Parti
  • Abdurrahman Öntürk CHP
  • Semra Önen MHP
  • Yenal Arman BTP
  • Enes Duman SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.428
  • Kullanılan oy1.261
  • Geçerli oy1.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.612
  • 30 Mar 141.485
  • 30 Mar 141.421
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pehlivanköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,9
  • %52,3
  • %0,6
  • %52,9
  • %52,3
  • %0,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Açıkel AK Parti
  • Abdurrahman Öntürk CHP
  • Semra Önen MHP
  • Yenal Arman BTP
  • Enes Duman SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen1.428
  • Kullanılan oy1.261
  • Geçerli oy1.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.612
  • 30 Mar 141.485
  • 30 Mar 141.421
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pehlivanköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pehlivanköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %52,3
    637 oy
  • %46,8
    570 oy
  • %0,6
    7 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %52,3
    637 oy
  • %46,8
    570 oy
  • %0,6
    7 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    654 oy
  • %13,2
    187 oy
  • %40
    568 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,4
    5 oy
  • %46
    654 oy
  • %13,2
    187 oy
  • %40
    568 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,4
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    6 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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