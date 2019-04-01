31 Mart 2019 Pehlivanköy Yerel Seçim Sonuçları
Hüseyin Açıkel
AK Parti
%52,3
637 oy
Abdurrahman Öntürk
CHP
%46,8
570 oy
Diğer
%1
10 oy
Kırklareli - Pehlivanköy İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hüseyin Açıkel AK Parti
- Abdurrahman Öntürk CHP
- Semra Önen MHP
- Yenal Arman BTP
- Enes Duman SP
- Katılım oranı % 88,3
- Toplam seçmen1.428
- Kullanılan oy1.261
- Geçerli oy1.217
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.612
- 30 Mar 141.485
- 30 Mar 141.421
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hüseyin Açıkel AK Parti
- Abdurrahman Öntürk CHP
- Semra Önen MHP
- Yenal Arman BTP
- Enes Duman SP
- Katılım oranı % 88,3
- Toplam seçmen1.428
- Kullanılan oy1.261
- Geçerli oy1.217
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.612
- 30 Mar 141.485
- 30 Mar 141.421
Pehlivanköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Babaeski Abdullah Hacı % 100 % 30,4 % 2,9 % 47,3 % 7,8 % 0 % 8,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Babaeski Abdullah Hacı % 100 % 30,37 % 2,87 % 47,33 % 7,8 % 0 % 8,55 Bağımsız
- Babaeski (30 Mar 14) % 23,58 % 13,54 % 61,42 % 0 % 0 % 0,9 BBP
- Demirköy Recep Gün % 100 % 38,4 % 36,8 % 24,8 % 0 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirköy Recep Gün % 100 % 38,37 % 36,77 % 24,77 % 0 % 0 % 0,09 BTP
- Demirköy (30 Mar 14) % 37,26 % 54,89 % 6,41 % 0 % 0 % 1,1 SP
- Kofçaz Ziya Karataş % 100 % 55 % 0,6 % 43,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kofçaz Ziya Karataş % 100 % 55,04 % 0,63 % 43,49 % 0 % 0 % 0,84 SP
- Kofçaz (30 Mar 14) % 42,06 % 1,72 % 55,58 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Lüleburgaz Murat Gerenli % 100 % 17,8 % 9,4 % 65,9 % 4,9 % 0 % 0,9 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Lüleburgaz Murat Gerenli % 100 % 17,85 % 9,41 % 65,94 % 4,92 % 0 % 0,9 Diğer
- Lüleburgaz (30 Mar 14) % 20,78 % 28,01 % 48,98 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Merkez Mehmet Siyam Kesimoğlu % 99,4 % 0 % 36,9 % 21,1 % 0 % 0 % 37,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Siyam Kesimoğlu % 99,4 % 0 % 36,93 % 21,08 % 0 % 0 % 37,53 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 34,98 % 24,4 % 38,02 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Pehlivanköy Hüseyin Açıkel % 100 % 52,3 % 0,6 % 46,8 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pehlivanköy Hüseyin Açıkel % 100 % 52,34 % 0,58 % 46,84 % 0 % 0 % 0,16 BTP
- Pehlivanköy (30 Mar 14) % 46,02 % 39,97 % 13,16 % 0 % 0 % 0,42 BBP
- Pınarhisar İhsan Talay % 100 % 34 % 21,9 % 26,7 % 8,3 % 0 % 8,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarhisar İhsan Talay % 100 % 34,04 % 21,88 % 26,74 % 8,29 % 0 % 8,68 DSP
- Pınarhisar (30 Mar 14) % 31,76 % 22,1 % 39,49 % 0 % 0 % 0,76 BTP
- Vize Ercan Özalp % 100 % 15,4 % 17,4 % 40,3 % 3,2 % 0 % 23,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Vize Ercan Özalp % 100 % 15,41 % 17,41 % 40,26 % 3,2 % 0 % 23,47 DP
- Vize (30 Mar 14) % 19,51 % 29,99 % 21,45 % 0 % 0 % 28,57 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 169 / 170
- %99,4
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