Seçim Kırklareli Vize Seçim Sonuçları – Vize Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Vize Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ercan Özalp
Ercan Özalp
CHP
%40,3
3.587 oy
Bülent Türker
Bülent Türker
DP
%23,5
2.091 oy
Diğer
%37
3.231 oy
Kırklareli - Vize İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %40,3
  • %17,4
  • %15,4
  • %3,2
  • %0
  • %23,7
  • %40,3
  • %17,4
  • %15,4
  • %3,2
  • %0
  • %23,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,4
  • %30
  • %19,5
  • %0
  • %0
  • %29,1
  • %21,4
  • %30
  • %19,5
  • %0
  • %0
  • %29,1
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Özalp CHP
  • Bülent Türker DP
  • Sedat Balkı MHP
  • Hasan Basri Korkmaz AK Parti
  • Harun Kıyar İYİ Parti
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen10.481
  • Kullanılan oy9.142
  • Geçerli oy8.909
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.438
  • 30 Mar 148.705
  • 30 Mar 148.463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vize Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,5
  • %40,3
  • %3,2
  • %43,5
  • %40,3
  • %3,2
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %32,8
  • %17,4
  • %15,4
  • %32,8
  • %17,4
  • %15,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
Babaeski
yukleniyor
Demirköy
yukleniyor
Kofçaz
yukleniyor
Lüleburgaz
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pehlivanköy
yukleniyor
Pınarhisar
yukleniyor
Vize
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Özalp CHP
  • Bülent Türker DP
  • Sedat Balkı MHP
  • Hasan Basri Korkmaz AK Parti
  • Harun Kıyar İYİ Parti
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen10.481
  • Kullanılan oy9.142
  • Geçerli oy8.909
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.438
  • 30 Mar 148.705
  • 30 Mar 148.463
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Vize Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Vize Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CHP
  • DP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %40,3
    3.587 oy
  • %23,5
    2.091 oy
  • %17,4
    1.551 oy
  • %15,4
    1.373 oy
  • %3,2
    285 oy
  • %40,3
    3.587 oy
  • %23,5
    2.091 oy
  • %17,4
    1.551 oy
  • %15,4
    1.373 oy
  • %3,2
    285 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,4
    1.815 oy
  • %28,6
    2.418 oy
  • %30
    2.538 oy
  • %19,5
    1.651 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,4
    1.815 oy
  • %28,6
    2.418 oy
  • %30
    2.538 oy
  • %19,5
    1.651 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    15 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 169 / 170
  • %99,4
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %37,5
    17.171 oy
  • %36,9
    16.897 oy
  • %21,1
    9.645 oy
  • %2,7
    1.241 oy
  • %0,9
    403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    248 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    248 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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