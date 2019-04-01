Seçim Hatay Altınözü Seçim Sonuçları – Altınözü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altınözü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rifat Sarı
Rifat Sarı
AK Parti
%63,2
19.537 oy
Mehmet Yüksek
Mehmet Yüksek
SP
%36,1
11.154 oy
Diğer
%1
224 oy
Hatay - Altınözü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %63,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,8
  • %63,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,8
  • %22,7
  • %10,4
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %65,8
  • %22,7
  • %10,4
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
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Kırıkhan
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Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rifat Sarı AK Parti
  • Mehmet Yüksek SP
  • Hasan Mutlu BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen36.924
  • Kullanılan oy32.635
  • Geçerli oy30.915
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.482
  • 30 Mar 1430.873
  • 30 Mar 1430.224
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,2
  • %63,2
  • %0
  • %63,2
  • %63,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rifat Sarı AK Parti
  • Mehmet Yüksek SP
  • Hasan Mutlu BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen36.924
  • Kullanılan oy32.635
  • Geçerli oy30.915
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.482
  • 30 Mar 1430.873
  • 30 Mar 1430.224
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altınözü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • %63,2
    19.537 oy
  • %36,1
    11.154 oy
  • %0,7
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %63,2
    19.537 oy
  • %36,1
    11.154 oy
  • %0,7
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,8
    19.882 oy
  • %0,9
    260 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %22,7
    6.862 oy
  • %10,4
    3.132 oy
  • %65,8
    19.882 oy
  • %0,9
    260 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %22,7
    6.862 oy
  • %10,4
    3.132 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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