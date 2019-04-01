Seçim Hatay Kırıkhan Seçim Sonuçları – Kırıkhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kırıkhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ayhan Yavuz
Ayhan Yavuz
AK Parti
%58,9
37.089 oy
Erhan Yavuzyılmaz
Erhan Yavuzyılmaz
İYİ Parti
%38,7
24.368 oy
Diğer
%2
1.543 oy
Hatay - Kırıkhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 256 / 256
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %58,9
  • %38,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %58,9
  • %38,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65
  • %0
  • %28,4
  • %3,2
  • %0
  • %3,4
  • %65
  • %0
  • %28,4
  • %3,2
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yavuz AK Parti
  • Erhan Yavuzyılmaz İYİ Parti
  • Hasan Kelce BBP
  • Atila Erol SP
  • Gönül Gökkan Kurtul VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen75.413
  • Kullanılan oy64.887
  • Geçerli oy63.000
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.183
  • 30 Mar 1461.329
  • 30 Mar 1459.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 256 / 256
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,9
  • %58,9
  • %0
  • %58,9
  • %58,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yavuz AK Parti
  • Erhan Yavuzyılmaz İYİ Parti
  • Hasan Kelce BBP
  • Atila Erol SP
  • Gönül Gökkan Kurtul VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen75.413
  • Kullanılan oy64.887
  • Geçerli oy63.000
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1468.183
  • 30 Mar 1461.329
  • 30 Mar 1459.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kırıkhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 256 / 256
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • VP
  • %58,9
    37.089 oy
  • %38,7
    24.368 oy
  • %1,6
    994 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %0,2
    98 oy
  • %58,9
    37.089 oy
  • %38,7
    24.368 oy
  • %1,6
    994 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %0,2
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65
    38.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    206 oy
  • %2,6
    1.567 oy
  • %0
    0 oy
  • %65
    38.687 oy
  • %0
  • %0,3
    206 oy
  • %2,6
    1.567 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    87 oy
  • %28,4
    16.890 oy
  • %3,2
    1.887 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %28,4
    16.890 oy
  • %3,2
    1.887 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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