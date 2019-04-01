Seçim Hatay Reyhanlı Seçim Sonuçları – Reyhanlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Reyhanlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Hacıoğlu
Mehmet Hacıoğlu
AK Parti
%59,1
26.679 oy
Nihat Dağ
Nihat Dağ
CHP
%37,4
16.892 oy
Diğer
%4
1.566 oy
Hatay - Reyhanlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,1
  • %37,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %59,1
  • %37,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
  • %11,4
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %58,9
  • %11,4
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %1,7
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Antakya
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hacıoğlu AK Parti
  • Nihat Dağ CHP
  • Fuat Cünedioğlu Bağımsız
  • Zabit Çelik SP
  • Mümtaz Ceylan BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen57.488
  • Kullanılan oy47.106
  • Geçerli oy45.137
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.693
  • 30 Mar 1443.389
  • 30 Mar 1441.386
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reyhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,1
  • %59,1
  • %0
  • %59,1
  • %59,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,4
  • %37,4
  • %0
  • %37,4
  • %37,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hacıoğlu AK Parti
  • Nihat Dağ CHP
  • Fuat Cünedioğlu Bağımsız
  • Zabit Çelik SP
  • Mümtaz Ceylan BTP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen57.488
  • Kullanılan oy47.106
  • Geçerli oy45.137
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.693
  • 30 Mar 1443.389
  • 30 Mar 1441.386
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reyhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Reyhanlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %59,1
    26.679 oy
  • %37,4
    16.892 oy
  • %2,4
    1.082 oy
  • %0,6
    263 oy
  • %0,4
    199 oy
  • %59,1
    26.679 oy
  • %37,4
    16.892 oy
  • %2,4
    1.082 oy
  • %0,6
    263 oy
  • %0,4
    199 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    24.367 oy
  • %11,4
    4.728 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    481 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %58,9
    24.367 oy
  • %11,4
    4.728 oy
  • %0
  • %1,2
    481 oy
  • %0,2
    67 oy
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    22 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27,9
    11.567 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %27,9
    11.567 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    176 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    176 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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