Seçim Hatay Hassa Seçim Sonuçları – Hassa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hassa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Karataş
Mehmet Karataş
AK Parti
%55
17.622 oy
Mehmet Ali Söylemez
Mehmet Ali Söylemez
İYİ Parti
%43,2
13.826 oy
Diğer
%2
586 oy
Hatay - Hassa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %55
  • %43,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %55
  • %43,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
  • %0
  • %42,8
  • %1,4
  • %0
  • %3,9
  • %51,9
  • %0
  • %42,8
  • %1,4
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karataş AK Parti
  • Mehmet Ali Söylemez İYİ Parti
  • Turgay Çaka BBP
  • Mustafa Yavşalak SP
  • Lutfi Arıkan BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen37.665
  • Kullanılan oy33.616
  • Geçerli oy32.034
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.708
  • 30 Mar 1430.660
  • 30 Mar 1429.352
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hassa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55
  • %55
  • %0
  • %55
  • %55
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,2
  • %43,2
  • %0
  • %43,2
  • %43,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karataş AK Parti
  • Mehmet Ali Söylemez İYİ Parti
  • Turgay Çaka BBP
  • Mustafa Yavşalak SP
  • Lutfi Arıkan BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen37.665
  • Kullanılan oy33.616
  • Geçerli oy32.034
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.708
  • 30 Mar 1430.660
  • 30 Mar 1429.352
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hassa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hassa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 133 / 133
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %55
    17.622 oy
  • %43,2
    13.826 oy
  • %0,9
    290 oy
  • %0,8
    244 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %55
    17.622 oy
  • %43,2
    13.826 oy
  • %0,9
    290 oy
  • %0,8
    244 oy
  • %0,2
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,9
    15.234 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    120 oy
  • %1,5
    448 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %51,9
    15.234 oy
  • %0
  • %0,4
    120 oy
  • %1,5
    448 oy
  • %0,1
    33 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
    12.567 oy
  • %1,4
    400 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,8
    12.567 oy
  • %1,4
    400 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    53 oy
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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