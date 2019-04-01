Seçim Hatay Payas Seçim Sonuçları – Payas Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Payas Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bekir Altan
Bekir Altan
AK Parti
%42,9
10.552 oy
Ali Oğuz
Ali Oğuz
CHP
%40,1
9.854 oy
Diğer
%17
4.181 oy
Hatay - Payas İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,9
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %17
  • %42,9
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %17
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %5,7
  • %13,8
  • %0
  • %0
  • %33,9
  • %46,6
  • %5,7
  • %13,8
  • %0
  • %0
  • %33,9
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Altan AK Parti
  • Ali Oğuz CHP
  • Recep Baysal SP
  • Atnan Yetiş BBP
  • Kanan Kara BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen28.015
  • Kullanılan oy25.400
  • Geçerli oy24.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.688
  • 30 Mar 1423.951
  • 30 Mar 1423.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Payas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Altan AK Parti
  • Ali Oğuz CHP
  • Recep Baysal SP
  • Atnan Yetiş BBP
  • Kanan Kara BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen28.015
  • Kullanılan oy25.400
  • Geçerli oy24.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.688
  • 30 Mar 1423.951
  • 30 Mar 1423.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Payas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Payas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %42,9
    10.552 oy
  • %40,1
    9.854 oy
  • %16,6
    4.085 oy
  • %0,3
    76 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %42,9
    10.552 oy
  • %40,1
    9.854 oy
  • %16,6
    4.085 oy
  • %0,3
    76 oy
  • %0,1
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    10.744 oy
  • %5,7
    1.314 oy
  • %31,9
    7.340 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %46,6
    10.744 oy
  • %5,7
    1.314 oy
  • %31,9
    7.340 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,3
    69 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,8
    3.174 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,8
    3.174 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    337 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,5
    337 oy
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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