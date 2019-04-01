Seçim Hatay Belen Seçim Sonuçları – Belen Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Belen Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Gül
İbrahim Gül
MHP
%61,1
12.403 oy
Hayri Yüksel
Hayri Yüksel
İYİ Parti
%37,3
7.573 oy
Diğer
%2
337 oy
Hatay - Belen İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,1
  • %37,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %61,1
  • %37,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %0
  • %48,5
  • %6,4
  • %0
  • %1,5
  • %43,6
  • %0
  • %48,5
  • %6,4
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Gül MHP
  • Hayri Yüksel İYİ Parti
  • Zekeriya Eğe SP
  • Kadir Vardar VP
  • Bayram Vural Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen23.768
  • Kullanılan oy20.953
  • Geçerli oy20.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.946
  • 30 Mar 1419.253
  • 30 Mar 1418.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Belen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,1
  • %61,1
  • %0
  • %61,1
  • %61,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37,3
  • %37,3
  • %0
  • %37,3
  • %37,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Gül MHP
  • Hayri Yüksel İYİ Parti
  • Zekeriya Eğe SP
  • Kadir Vardar VP
  • Bayram Vural Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen23.768
  • Kullanılan oy20.953
  • Geçerli oy20.313
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.946
  • 30 Mar 1419.253
  • 30 Mar 1418.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Belen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Belen Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %61,1
    12.403 oy
  • %37,3
    7.573 oy
  • %1,1
    231 oy
  • %0,2
    41 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %61,1
    12.403 oy
  • %37,3
    7.573 oy
  • %1,1
    231 oy
  • %0,2
    41 oy
  • %0,2
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    8.102 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    8.102 oy
  • %0
  • %0,9
    172 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    9 oy
  • %48,5
    8.997 oy
  • %6,4
    1.187 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    9 oy
  • %48,5
    8.997 oy
  • %6,4
    1.187 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    61 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Hatay Belen Yerel Seçim Sonuçları Hatay Belen İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Hatay İlçe Seçim Sonuçları Hatay Belen Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Hatay Belen Belediye Başkan Adayları