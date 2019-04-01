Seçim Hatay Arsuz Seçim Sonuçları – Arsuz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arsuz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Asaf Güven
Asaf Güven
CHP
%71,6
37.772 oy
Necim Bozkurt
Necim Bozkurt
AK Parti
%25,5
13.441 oy
Diğer
%3
1.508 oy
Hatay - Arsuz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %71,6
  • %25,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %71,6
  • %25,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,5
  • %17,4
  • %10,5
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • %64,5
  • %17,4
  • %10,5
  • %0
  • %0
  • %7,5
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asaf Güven CHP
  • Necim Bozkurt AK Parti
  • Cafer Özenir DSP
  • İbrahim Ceripdiken DP
  • Orhan Kaya SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen63.276
  • Kullanılan oy54.307
  • Geçerli oy52.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.724
  • 30 Mar 1445.252
  • 30 Mar 1444.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %71,6
  • %71,6
  • %0
  • %71,6
  • %71,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,5
  • %25,5
  • %0
  • %25,5
  • %25,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Asaf Güven CHP
  • Necim Bozkurt AK Parti
  • Cafer Özenir DSP
  • İbrahim Ceripdiken DP
  • Orhan Kaya SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen63.276
  • Kullanılan oy54.307
  • Geçerli oy52.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.724
  • 30 Mar 1445.252
  • 30 Mar 1444.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arsuz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arsuz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 205 / 205
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %71,6
    37.772 oy
  • %25,5
    13.441 oy
  • %1,1
    586 oy
  • %0,6
    322 oy
  • %0,3
    183 oy
  • %71,6
    37.772 oy
  • %25,5
    13.441 oy
  • %1,1
    586 oy
  • %0,6
    322 oy
  • %0,3
    183 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,5
    28.562 oy
  • %17,4
    7.705 oy
  • %2,4
    1.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %64,5
    28.562 oy
  • %17,4
    7.705 oy
  • %2,4
    1.066 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    170 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0,1
    68 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0,1
    68 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    18 oy
  • %10,5
    4.646 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
    18 oy
  • %10,5
    4.646 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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