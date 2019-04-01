Seçim Hatay Antakya Seçim Sonuçları – Antakya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Antakya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İzzettin Yılmaz
İzzettin Yılmaz
AK Parti
%55,6
106.577 oy
Hikmet Hatunoğlu
Hikmet Hatunoğlu
CHP
%42
80.578 oy
Diğer
%2
4.671 oy
Hatay - Antakya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 720 / 751
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %55,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
  • %36,3
  • %12,3
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %49,5
  • %36,3
  • %12,3
  • %0
  • %0
  • %1,9
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
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Kırıkhan
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Kumlu
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Payas
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Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İzzettin Yılmaz AK Parti
  • Hikmet Hatunoğlu CHP
  • Fahri Serdar Özal SP
  • Gökmen Çatal DSP
  • Mehmet Çokluk VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen241.521
  • Kullanılan oy197.310
  • Geçerli oy191.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14216.561
  • 30 Mar 14194.205
  • 30 Mar 14188.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antakya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 720 / 751
  • %95,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • %55,6
  • %55,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42
  • %42
  • %0
  • %42
  • %42
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İzzettin Yılmaz AK Parti
  • Hikmet Hatunoğlu CHP
  • Fahri Serdar Özal SP
  • Gökmen Çatal DSP
  • Mehmet Çokluk VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen241.521
  • Kullanılan oy197.310
  • Geçerli oy191.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14216.561
  • 30 Mar 14194.205
  • 30 Mar 14188.844
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Antakya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Antakya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 720 / 751
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,6
    106.577 oy
  • %42
    80.578 oy
  • %1,5
    2.801 oy
  • %0,6
    1.103 oy
  • %0,2
    341 oy
  • %55,6
    106.577 oy
  • %42
    80.578 oy
  • %1,5
    2.801 oy
  • %0,6
    1.103 oy
  • %0,2
    341 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    93.527 oy
  • %36,3
    68.586 oy
  • %1
    1.800 oy
  • %0
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,5
    93.527 oy
  • %36,3
    68.586 oy
  • %1
    1.800 oy
  • %0
    60 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    253 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %0
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    253 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %0
    13 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,3
    23.179 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
    88 oy
  • %0
  • %12,3
    23.179 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    832 oy
  • %0
  • %0,4
    772 oy
  • %0
  • %0,4
    832 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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