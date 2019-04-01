Seçim Hatay İskenderun Seçim Sonuçları – İskenderun Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İskenderun Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Fatih Tosyalı
Mehmet Fatih Tosyalı
AK Parti
%40,4
57.591 oy
Yılmaz Şahutoğlu
Yılmaz Şahutoğlu
CHP
%36,6
52.227 oy
Diğer
%23
32.772 oy
Hatay - İskenderun İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %40,4
  • %36,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23
  • %40,4
  • %36,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %36,7
  • %23
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %36,5
  • %36,7
  • %23
  • %0
  • %0
  • %3,8
Tüm Partiler
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
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Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Tosyalı AK Parti
  • Yılmaz Şahutoğlu CHP
  • Mete Aslan DP
  • Metin Yeşilkaya BBP
  • Halil Çelik SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen172.231
  • Kullanılan oy145.967
  • Geçerli oy142.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.324
  • 30 Mar 14120.715
  • 30 Mar 14117.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskenderun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Tosyalı AK Parti
  • Yılmaz Şahutoğlu CHP
  • Mete Aslan DP
  • Metin Yeşilkaya BBP
  • Halil Çelik SP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen172.231
  • Kullanılan oy145.967
  • Geçerli oy142.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14164.324
  • 30 Mar 14120.715
  • 30 Mar 14117.254
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskenderun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İskenderun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 522 / 522
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %40,4
    57.591 oy
  • %36,6
    52.227 oy
  • %21,3
    30.441 oy
  • %0,7
    1.028 oy
  • %0,5
    774 oy
  • %40,4
    57.591 oy
  • %36,6
    52.227 oy
  • %21,3
    30.441 oy
  • %0,7
    1.028 oy
  • %0,5
    774 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    42.821 oy
  • %36,7
    43.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    437 oy
  • %0,6
    731 oy
  • %36,5
    42.821 oy
  • %36,7
    43.001 oy
  • %0
  • %0,4
    437 oy
  • %0,6
    731 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    221 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    221 oy
  • %0,1
    160 oy
  • %0,1
    120 oy
  • %0
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %23
    26.942 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %23
    26.942 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    49 oy
  • %1,9
    2.264 oy
  • %0
  • %0
  • %0
    49 oy
  • %1,9
    2.264 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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