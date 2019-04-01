Seçim Hatay Defne Seçim Sonuçları – Defne Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Defne Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Güzel
İbrahim Güzel
CHP
%68,5
60.217 oy
Mehmet Güzelyurt
Mehmet Güzelyurt
DSP
%24,3
21.369 oy
Diğer
%7
6.275 oy
Hatay - Defne İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %68,5
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %25,3
  • %68,5
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %25,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %82,1
  • %3,3
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • %82,1
  • %3,3
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %13,9
Tüm Partiler
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Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güzel CHP
  • Mehmet Güzelyurt DSP
  • Ferit Oflazoglu AK Parti
  • Leyla Erk VP
  • Ali Bölükbaşı TKP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen106.813
  • Kullanılan oy90.031
  • Geçerli oy87.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1493.209
  • 30 Mar 1482.477
  • 30 Mar 1480.908
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Defne Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %68,5
  • %68,5
  • %0
  • %68,5
  • %68,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %6,2
  • %6,2
  • %0
  • %6,2
  • %6,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güzel CHP
  • Mehmet Güzelyurt DSP
  • Ferit Oflazoglu AK Parti
  • Leyla Erk VP
  • Ali Bölükbaşı TKP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen106.813
  • Kullanılan oy90.031
  • Geçerli oy87.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1493.209
  • 30 Mar 1482.477
  • 30 Mar 1480.908
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Defne Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Defne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 336 / 336
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • VP
  • TKP
  • %68,5
    60.217 oy
  • %24,3
    21.369 oy
  • %6,2
    5.429 oy
  • %0,3
    302 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %68,5
    60.217 oy
  • %24,3
    21.369 oy
  • %6,2
    5.429 oy
  • %0,3
    302 oy
  • %0,3
    255 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %82,1
    66.419 oy
  • %0
    30 oy
  • %3,3
    2.681 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,6
    6.170 oy
  • %82,1
    66.419 oy
  • %0
    30 oy
  • %3,3
    2.681 oy
  • %0
  • %7,6
    6.170 oy
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    193 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    193 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,7
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,7
    600 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    666 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0,8
    666 oy
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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