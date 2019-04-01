Seçim Hatay Kumlu Seçim Sonuçları – Kumlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kumlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Deli
Mehmet Deli
MHP
%60,7
4.747 oy
Rifat Akkuyu
Rifat Akkuyu
CHP
%37,2
2.909 oy
Diğer
%2
165 oy
Hatay - Kumlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60,7
  • %37,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %60,7
  • %37,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
  • %20,3
  • %41,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %37,3
  • %20,3
  • %41,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
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Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Deli MHP
  • Rifat Akkuyu CHP
  • Mustafa Karasüleymanlıoğlu BBP
  • Uğur Ural SP
  • Fehmi Güzelmansur BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen8.976
  • Kullanılan oy8.079
  • Geçerli oy7.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.015
  • 30 Mar 147.250
  • 30 Mar 147.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kumlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Deli MHP
  • Rifat Akkuyu CHP
  • Mustafa Karasüleymanlıoğlu BBP
  • Uğur Ural SP
  • Fehmi Güzelmansur BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen8.976
  • Kullanılan oy8.079
  • Geçerli oy7.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.015
  • 30 Mar 147.250
  • 30 Mar 147.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kumlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kumlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %60,7
    4.747 oy
  • %37,2
    2.909 oy
  • %1,5
    119 oy
  • %0,4
    34 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %60,7
    4.747 oy
  • %37,2
    2.909 oy
  • %1,5
    119 oy
  • %0,4
    34 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,3
    2.629 oy
  • %20,3
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    47 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %37,3
    2.629 oy
  • %20,3
    1.429 oy
  • %0
  • %0,7
    47 oy
  • %0,4
    30 oy
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,3
    2.911 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,3
    2.911 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.415 / 3.421
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,1
    489.652 oy
  • %42,8
    379.953 oy
  • %0,8
    7.534 oy
  • %0,7
    6.472 oy
  • %0,2
    1.953 oy
  • %55,1
    489.652 oy
  • %42,8
    379.953 oy
  • %0,8
    7.534 oy
  • %0,7
    6.472 oy
  • %0,2
    1.953 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    1.139 oy
  • %0,1
    982 oy
  • %0
    425 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.139 oy
  • %0,1
    982 oy
  • %0
    425 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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