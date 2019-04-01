31 Mart 2019 Dörtyol Yerel Seçim Sonuçları
Fadıl Keskin
MHP
%47,8
32.306 oy
Metehan Duduoğlu
İYİ Parti
%46,5
31.459 oy
Diğer
%5
3.871 oy
Hatay - Dörtyol İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fadıl Keskin MHP
- Metehan Duduoğlu İYİ Parti
- Mahmut Daş HDP
- Murat Karakoyun SP
- Bestami Koca BTP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen83.717
- Kullanılan oy70.679
- Geçerli oy67.636
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1475.581
- 30 Mar 1468.114
- 30 Mar 1465.631
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fadıl Keskin MHP
- Metehan Duduoğlu İYİ Parti
- Mahmut Daş HDP
- Murat Karakoyun SP
- Bestami Koca BTP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen83.717
- Kullanılan oy70.679
- Geçerli oy67.636
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1475.581
- 30 Mar 1468.114
- 30 Mar 1465.631
Dörtyol Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınözü Rifat Sarı % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınözü Rifat Sarı % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,08 SP
- Altınözü (30 Mar 14) % 65,78 % 22,7 % 10,36 % 0 % 0 % 0,86 SP
- Antakya İzzettin Yılmaz % 95,9 % 55,6 % 0 % 42 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Antakya İzzettin Yılmaz % 95,9 % 55,56 % 0 % 42,01 % 0 % 0 % 1,46 SP
- Antakya (30 Mar 14) % 49,53 % 12,27 % 36,32 % 0 % 0 % 0,95 SP
- Arsuz Asaf Güven % 100 % 25,5 % 0 % 71,6 % 0 % 0 % 1,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arsuz Asaf Güven % 100 % 25,49 % 0 % 71,65 % 0 % 0 % 1,11 DSP
- Arsuz (30 Mar 14) % 17,41 % 10,5 % 64,55 % 0 % 0 % 2,41 DSP
- Belen İbrahim Gül % 100 % 0 % 61,1 % 0 % 37,3 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Belen İbrahim Gül % 100 % 0 % 61,06 % 0 % 37,28 % 0 % 1,14 SP
- Belen (30 Mar 14) % 48,47 % 43,65 % 6,39 % 0 % 0 % 0,93 SP
- Defne İbrahim Güzel % 100 % 6,2 % 0 % 68,5 % 0 % 0 % 24,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Defne İbrahim Güzel % 100 % 6,18 % 0 % 68,54 % 0 % 0 % 24,32 DSP
- Defne (30 Mar 14) % 3,31 % 0,74 % 82,09 % 0 % 0 % 7,63 TKP
- Dörtyol Fadıl Keskin % 100 % 0 % 47,8 % 0 % 46,5 % 3,4 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dörtyol Fadıl Keskin % 100 % 0 % 47,76 % 0 % 46,51 % 3,43 % 1,66 SP
- Dörtyol (30 Mar 14) % 37,51 % 39,45 % 15,86 % 0 % 0 % 5,33 Bağımsız
- Erzin Ökkeş Elmasoğlu % 100 % 38,5 % 0 % 60,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzin Ökkeş Elmasoğlu % 100 % 38,48 % 0 % 60,4 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Erzin (30 Mar 14) % 38,45 % 27,64 % 25,57 % 0 % 0 % 7,4 Bağımsız
- Hassa Mehmet Karataş % 100 % 55 % 0 % 0 % 43,2 % 0 % 0,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hassa Mehmet Karataş % 100 % 55,01 % 0 % 0 % 43,16 % 0 % 0,91 BBP
- Hassa (30 Mar 14) % 51,9 % 42,81 % 1,36 % 0 % 0 % 1,53 SP
- İskenderun Mehmet Fatih Tosyalı % 100 % 40,4 % 0 % 36,6 % 0 % 0 % 21,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İskenderun Mehmet Fatih Tosyalı % 100 % 40,39 % 0 % 36,63 % 0 % 0 % 21,35 DP
- İskenderun (30 Mar 14) % 36,52 % 22,98 % 36,67 % 0 % 0 % 1,93 Bağımsız
- Kırıkhan Ayhan Yavuz % 100 % 58,9 % 0 % 0 % 38,7 % 0 % 1,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırıkhan Ayhan Yavuz % 100 % 58,87 % 0 % 0 % 38,68 % 0 % 1,58 BBP
- Kırıkhan (30 Mar 14) % 65,01 % 28,38 % 3,17 % 0 % 0 % 2,63 SP
- Kumlu Mehmet Deli % 100 % 0 % 60,8 % 37,3 % 0 % 0 % 1,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kumlu Mehmet Deli % 100 % 0 % 60,76 % 37,27 % 0 % 0 % 1,43 BBP
- Kumlu (30 Mar 14) % 41,31 % 37,31 % 20,28 % 0 % 0 % 0,67 SP
- Payas Bekir Altan % 100 % 42,9 % 0 % 40,1 % 0 % 0 % 16,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Payas Bekir Altan % 100 % 42,92 % 0 % 40,08 % 0 % 0 % 16,61 SP
- Payas (30 Mar 14) % 46,64 % 13,78 % 5,7 % 0 % 0 % 31,87 SP
- Reyhanlı Mehmet Hacıoğlu % 100 % 59,1 % 0 % 37,4 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Reyhanlı Mehmet Hacıoğlu % 100 % 59,11 % 0 % 37,42 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- Reyhanlı (30 Mar 14) % 58,88 % 27,95 % 11,42 % 0 % 0 % 1,16 SP
- Samandağ Refik Eryılmaz % 100 % 7 % 0 % 63,2 % 3,1 % 0 % 26,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samandağ Refik Eryılmaz % 100 % 6,96 % 0 % 63,24 % 3,13 % 0 % 26,39 DSP
- Samandağ (30 Mar 14) % 4,27 % 1,56 % 80,97 % 0 % 0 % 11,23 İP
- Yayladağı Mustafa Sayın % 100 % 55,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yayladağı Mustafa Sayın % 100 % 55,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41,29 BBP
- Yayladağı (30 Mar 14) % 60,1 % 38,78 % 0 % 0 % 0 % 0,81 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.394 / 3.421
- %99,2
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