Seçim Hatay Dörtyol Seçim Sonuçları – Dörtyol Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dörtyol Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fadıl Keskin
Fadıl Keskin
MHP
%47,8
32.306 oy
Metehan Duduoğlu
Metehan Duduoğlu
İYİ Parti
%46,5
31.459 oy
Diğer
%5
3.871 oy
Hatay - Dörtyol İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %47,8
  • %46,5
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %47,8
  • %46,5
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
  • %0
  • %0
  • %37,5
  • %15,9
  • %7,2
  • %39,4
  • %0
  • %0
  • %37,5
  • %15,9
  • %7,2
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fadıl Keskin MHP
  • Metehan Duduoğlu İYİ Parti
  • Mahmut Daş HDP
  • Murat Karakoyun SP
  • Bestami Koca BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen83.717
  • Kullanılan oy70.679
  • Geçerli oy67.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.581
  • 30 Mar 1468.114
  • 30 Mar 1465.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dörtyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %47,8
  • %47,8
  • %0
  • %47,8
  • %47,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,4
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fadıl Keskin MHP
  • Metehan Duduoğlu İYİ Parti
  • Mahmut Daş HDP
  • Murat Karakoyun SP
  • Bestami Koca BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen83.717
  • Kullanılan oy70.679
  • Geçerli oy67.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.581
  • 30 Mar 1468.114
  • 30 Mar 1465.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dörtyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dörtyol Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %47,8
    32.306 oy
  • %46,5
    31.459 oy
  • %3,4
    2.322 oy
  • %1,7
    1.121 oy
  • %0,6
    428 oy
  • %47,8
    32.306 oy
  • %46,5
    31.459 oy
  • %3,4
    2.322 oy
  • %1,7
    1.121 oy
  • %0,6
    428 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    25.890 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    622 oy
  • %0,4
    262 oy
  • %39,4
    25.890 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    622 oy
  • %0,4
    262 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,5
    24.618 oy
  • %15,9
    10.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    226 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,5
    24.618 oy
  • %15,9
    10.406 oy
  • %0
  • %0,3
    226 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    3.499 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %5,3
    3.499 oy
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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