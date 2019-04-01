Seçim Hatay Yayladağı Seçim Sonuçları – Yayladağı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yayladağı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Sayın
Mustafa Sayın
AK Parti
%55,8
10.829 oy
Mustafa Kemal Dağıstanlı
Mustafa Kemal Dağıstanlı
BBP
%41,3
8.016 oy
Diğer
%3
571 oy
Hatay - Yayladağı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %44,2
  • %55,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %44,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,1
  • %38,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %60,1
  • %38,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayın AK Parti
  • Mustafa Kemal Dağıstanlı BBP
  • Serkan Oğuz Uğraş SP
  • Muhammet Uyğur BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen22.188
  • Kullanılan oy20.104
  • Geçerli oy19.416
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.468
  • 30 Mar 1417.039
  • 30 Mar 1416.347
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,8
  • %55,8
  • %0
  • %55,8
  • %55,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayın AK Parti
  • Mustafa Kemal Dağıstanlı BBP
  • Serkan Oğuz Uğraş SP
  • Muhammet Uyğur BTP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen22.188
  • Kullanılan oy20.104
  • Geçerli oy19.416
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.468
  • 30 Mar 1417.039
  • 30 Mar 1416.347
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yayladağı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • Diğer
  • %55,8
    10.829 oy
  • %41,3
    8.016 oy
  • %1,4
    263 oy
  • %1,2
    227 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %55,8
    10.829 oy
  • %41,3
    8.016 oy
  • %1,4
    263 oy
  • %1,2
    227 oy
  • %0,4
    81 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,1
    9.824 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,8
    132 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %60,1
    9.824 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,8
    132 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
    6.340 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,8
    6.340 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Hatay Yayladağı Yerel Seçim Sonuçları Hatay Yayladağı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Hatay İlçe Seçim Sonuçları Hatay Yayladağı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Hatay Yayladağı Belediye Başkan Adayları