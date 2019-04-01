Seçim Hatay Samandağ Seçim Sonuçları – Samandağ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samandağ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Refik Eryılmaz
Refik Eryılmaz
CHP
%63,2
41.422 oy
Yusuf Ziya Kuzu
Yusuf Ziya Kuzu
DSP
%26,4
17.284 oy
Diğer
%11
6.796 oy
Hatay - Samandağ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,2
  • %7
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • %63,2
  • %7
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %26,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81
  • %4,3
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %13,2
  • %81
  • %4,3
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %13,2
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
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Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Eryılmaz CHP
  • Yusuf Ziya Kuzu DSP
  • Mehmet Süt AK Parti
  • Seyran Miçooğulları İYİ Parti
  • Fuad Terzi VP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen81.759
  • Kullanılan oy67.306
  • Geçerli oy65.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.271
  • 30 Mar 1463.239
  • 30 Mar 1461.713
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samandağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %66,4
  • %63,2
  • %3,1
  • %66,4
  • %63,2
  • %3,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %7
  • %7
  • %0
  • %7
  • %7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
Altınözü
yukleniyor
Antakya
yukleniyor
Arsuz
yukleniyor
Belen
yukleniyor
Defne
yukleniyor
Dörtyol
yukleniyor
Erzin
yukleniyor
Hassa
yukleniyor
İskenderun
yukleniyor
Kırıkhan
yukleniyor
Kumlu
yukleniyor
Payas
yukleniyor
Reyhanlı
yukleniyor
Samandağ
yukleniyor
Yayladağı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Refik Eryılmaz CHP
  • Yusuf Ziya Kuzu DSP
  • Mehmet Süt AK Parti
  • Seyran Miçooğulları İYİ Parti
  • Fuad Terzi VP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen81.759
  • Kullanılan oy67.306
  • Geçerli oy65.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.271
  • 30 Mar 1463.239
  • 30 Mar 1461.713
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samandağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Samandağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CHP
  • DSP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • %63,2
    41.422 oy
  • %26,4
    17.284 oy
  • %7
    4.558 oy
  • %3,1
    2.047 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %63,2
    41.422 oy
  • %26,4
    17.284 oy
  • %7
    4.558 oy
  • %3,1
    2.047 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81
    49.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    2.634 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %81
    49.968 oy
  • %0
  • %4,3
    2.634 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0
    18 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    801 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %1,6
    961 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    801 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %1,6
    961 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    258 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0
  • %0,4
    258 oy
  • %0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.394 / 3.421
  • %99,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • %55,2
    486.420 oy
  • %42,7
    376.157 oy
  • %0,9
    7.530 oy
  • %0,7
    6.440 oy
  • %0,2
    1.950 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.129 oy
  • %0,1
    972 oy
  • %0
    417 oy
  • %0
    96 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    809 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %0
  • %15,2
    124.813 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    2.262 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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