Seçim Gaziantep Yavuzeli Seçim Sonuçları – Yavuzeli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yavuzeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Kemal Sakaroğlu
Mustafa Kemal Sakaroğlu
AK Parti
%53,5
6.371 oy
Mehmet Kaya
Mehmet Kaya
İYİ Parti
%45,9
5.460 oy
Diğer
%0
76 oy
Gaziantep - Yavuzeli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,5
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %53,5
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %0
  • %3,1
  • %31,2
  • %1,2
  • %14,2
  • %50,1
  • %0
  • %3,1
  • %31,2
  • %1,2
  • %14,2
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kemal Sakaroğlu AK Parti
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • İzzettin Beyaz SP
  • İsmail Vaysal BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen13.300
  • Kullanılan oy12.339
  • Geçerli oy11.907
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.206
  • 30 Mar 1411.420
  • 30 Mar 1411.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yavuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kemal Sakaroğlu AK Parti
  • Mehmet Kaya İYİ Parti
  • İzzettin Beyaz SP
  • İsmail Vaysal BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen13.300
  • Kullanılan oy12.339
  • Geçerli oy11.907
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.206
  • 30 Mar 1411.420
  • 30 Mar 1411.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yavuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yavuzeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %53,5
    6.371 oy
  • %45,9
    5.460 oy
  • %0,4
    50 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,5
    6.371 oy
  • %45,9
    5.460 oy
  • %0,4
    50 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    5.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,3
    1.472 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %3,1
    347 oy
  • %50,1
    5.533 oy
  • %0
  • %13,3
    1.472 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %3,1
    347 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
    3.447 oy
  • %1,2
    136 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,2
    3.447 oy
  • %1,2
    136 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Gaziantep Yavuzeli Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep Yavuzeli İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep İlçe Seçim Sonuçları Gaziantep Yavuzeli Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayları