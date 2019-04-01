Seçim Gaziantep Karkamış Seçim Sonuçları – Karkamış Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karkamış Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Doğan
Ali Doğan
CHP
%53,3
3.284 oy
Mehmet Seydi Yılmaz
Mehmet Seydi Yılmaz
MHP
%46,1
2.841 oy
Diğer
%1
32 oy
Gaziantep - Karkamış İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,3
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %53,3
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,1
  • %31,3
  • %33,6
  • %0
  • %0,1
  • %11,9
  • %23,1
  • %31,3
  • %33,6
  • %0
  • %0,1
  • %11,9
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
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İslahiye
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Karkamış
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Nizip
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Nurdağı
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Oğuzeli
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Şahinbey
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Şehitkamil
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Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Doğan CHP
  • Mehmet Seydi Yılmaz MHP
  • Ahmet Şahin SP
  • Lütfü Elmas BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen6.861
  • Kullanılan oy6.367
  • Geçerli oy6.157
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.929
  • 30 Mar 146.550
  • 30 Mar 146.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karkamış Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Doğan CHP
  • Mehmet Seydi Yılmaz MHP
  • Ahmet Şahin SP
  • Lütfü Elmas BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen6.861
  • Kullanılan oy6.367
  • Geçerli oy6.157
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.929
  • 30 Mar 146.550
  • 30 Mar 146.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karkamış Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karkamış Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • AK Parti
  • %53,3
    3.284 oy
  • %46,1
    2.841 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,3
    3.284 oy
  • %46,1
    2.841 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,1
    1.474 oy
  • %31,3
    2.001 oy
  • %11,8
    752 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %33,6
    2.148 oy
  • %23,1
    1.474 oy
  • %31,3
    2.001 oy
  • %11,8
    752 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %33,6
    2.148 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    8 oy
  • %0
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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