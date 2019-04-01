Seçim Gaziantep Şehitkamil Seçim Sonuçları – Şehitkamil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şehitkamil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
AK Parti
%53,5
179.359 oy
Nesrin Tuncel
Nesrin Tuncel
CHP
%28,1
94.293 oy
Diğer
%19
61.747 oy
Gaziantep - Şehitkamil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,5
  • %28,1
  • %10,9
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • %53,5
  • %28,1
  • %10,9
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %21,2
  • %0
  • %12
  • %8,8
  • %5,6
  • %52,4
  • %21,2
  • %0
  • %12
  • %8,8
  • %5,6
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
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İslahiye
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Karkamış
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Nizip
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Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Rıdvan Fadıloğlu AK Parti
  • Nesrin Tuncel CHP
  • Bekir Öztekin İYİ Parti
  • Ahmet Necati Sarı SP
  • Mehmet Barış Kınacılar DP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen458.525
  • Kullanılan oy357.030
  • Geçerli oy335.399
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14403.211
  • 30 Mar 14340.856
  • 30 Mar 14326.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehitkamil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,1
  • %28,1
  • %10,9
  • %39,1
  • %28,1
  • %10,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Rıdvan Fadıloğlu AK Parti
  • Nesrin Tuncel CHP
  • Bekir Öztekin İYİ Parti
  • Ahmet Necati Sarı SP
  • Mehmet Barış Kınacılar DP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen458.525
  • Kullanılan oy357.030
  • Geçerli oy335.399
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14403.211
  • 30 Mar 14340.856
  • 30 Mar 14326.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehitkamil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şehitkamil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.405 / 1.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %53,5
    179.359 oy
  • %28,1
    94.293 oy
  • %10,9
    36.701 oy
  • %2,6
    8.871 oy
  • %1,9
    6.283 oy
  • %53,5
    179.359 oy
  • %28,1
    94.293 oy
  • %10,9
    36.701 oy
  • %2,6
    8.871 oy
  • %1,9
    6.283 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    171.129 oy
  • %21,2
    69.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    10.889 oy
  • %0,4
    1.161 oy
  • %52,4
    171.129 oy
  • %21,2
    69.324 oy
  • %0
  • %3,3
    10.889 oy
  • %0,4
    1.161 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • %1,3
    4.269 oy
  • %0,6
    2.004 oy
  • %0,4
    1.357 oy
  • %0,4
    1.211 oy
  • %0,3
    1.051 oy
  • %1,3
    4.269 oy
  • %0,6
    2.004 oy
  • %0,4
    1.357 oy
  • %0,4
    1.211 oy
  • %0,3
    1.051 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.339 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    1.339 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12
    39.323 oy
  • %8,8
    28.622 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %1,3
    4.346 oy
  • %12
    39.323 oy
  • %8,8
    28.622 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %1,3
    4.346 oy

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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