31 Mart 2019 Şahinbey Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet İhsan Tahmazoğlu
AK Parti
%60,2
239.375 oy
Muhittin Sait Köse
CHP
%19,3
76.892 oy
Diğer
%21
81.519 oy
Gaziantep - Şahinbey İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.677 / 1.680
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
- Muhittin Sait Köse CHP
- Abdulhadi Bay İYİ Parti
- Yakup Öztürkmen DSP
- Oğuz Çapan SP
- Katılım oranı % 75,7
- Toplam seçmen550.463
- Kullanılan oy416.057
- Geçerli oy397.786
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14484.663
- 30 Mar 14408.885
- 30 Mar 14392.320
- Açılan sandık
- 1.677 / 1.680
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
- Muhittin Sait Köse CHP
- Abdulhadi Bay İYİ Parti
- Yakup Öztürkmen DSP
- Oğuz Çapan SP
- Katılım oranı % 75,7
- Toplam seçmen550.463
- Kullanılan oy416.057
- Geçerli oy397.786
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14484.663
- 30 Mar 14408.885
- 30 Mar 14392.320
Şahinbey Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.677 / 1.680
- %99,8
Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araban Hasan Doğru % 100 % 46,4 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araban Hasan Doğru % 100 % 46,43 % 0 % 51,93 % 0 % 0 % 0,84 SP
- Araban (30 Mar 14) % 43,24 % 12,51 % 36,64 % 0 % 5,66 % 1,1 SP
- İslahiye Kemal Vural % 100 % 49,6 % 0 % 41,4 % 0 % 0 % 5,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İslahiye Kemal Vural % 100 % 49,63 % 0 % 41,41 % 0 % 0 % 5,07 SP
- İslahiye (30 Mar 14) % 46,97 % 8,17 % 36,49 % 0 % 2,32 % 3,17 BBP
- Karkamış Ali Doğan % 100 % 0 % 46,1 % 53,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karkamış Ali Doğan % 100 % 0 % 46,14 % 53,34 % 0 % 0 % 0,36 SP
- Karkamış (30 Mar 14) % 33,6 % 31,3 % 23,06 % 0 % 0,13 % 11,76 SP
- Nizip Mehmet Sarı % 100 % 53,1 % 0 % 0 % 39,5 % 0 % 4,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nizip Mehmet Sarı % 100 % 53,15 % 0 % 0 % 39,46 % 0 % 4,21 DSP
- Nizip (30 Mar 14) % 53,76 % 7,04 % 6,96 % 0 % 5,47 % 23,72 DP
- Nurdağı Ökkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,3 % 0 % 38,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nurdağı Ökkeş Kavak % 100 % 39,6 % 0 % 0 % 19,26 % 0 % 38,32 BBP
- Nurdağı (30 Mar 14) % 43,4 % 30,3 % 3,78 % 0 % 1,28 % 20,17 SP
- Oğuzeli Mehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,3 % 39,5 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oğuzeli Mehmet Sait Kılıç % 100 % 0 % 57,32 % 39,48 % 0 % 0 % 1,15 SP
- Oğuzeli (30 Mar 14) % 31,33 % 35,32 % 24,18 % 0 % 0 % 7,79 DP
- Şahinbey Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 99,8 % 60,2 % 0 % 19,3 % 10,1 % 0 % 7,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şahinbey Mehmet İhsan Tahmazoğlu % 99,8 % 60,18 % 0 % 19,33 % 10,08 % 0 % 7,16 DSP
- Şahinbey (30 Mar 14) % 55,29 % 12,58 % 22,74 % 0 % 5,43 % 1,74 SP
- Şehitkamil Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 100 % 53,5 % 0 % 28,1 % 10,9 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şehitkamil Muhammet Rıdvan Fadıloğlu % 100 % 53,48 % 0 % 28,11 % 10,94 % 0 % 2,64 SP
- Şehitkamil (30 Mar 14) % 52,36 % 12,03 % 21,21 % 0 % 8,76 % 3,33 SP
- Yavuzeli Mustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,5 % 0 % 0 % 45,9 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yavuzeli Mustafa Kemal Sakaroğlu % 100 % 53,51 % 0 % 0 % 45,86 % 0 % 0,42 SP
- Yavuzeli (30 Mar 14) % 50,15 % 3,14 % 31,24 % 0 % 1,23 % 13,34 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.977 / 3.981
- %99,9
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