Seçim Gaziantep Şahinbey Seçim Sonuçları – Şahinbey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şahinbey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet İhsan Tahmazoğlu
Mehmet İhsan Tahmazoğlu
AK Parti
%60,2
239.375 oy
Muhittin Sait Köse
Muhittin Sait Köse
CHP
%19,3
76.892 oy
Diğer
%21
81.519 oy
Gaziantep - Şahinbey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.677 / 1.680
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,2
  • %19,3
  • %10,1
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • %60,2
  • %19,3
  • %10,1
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
  • %22,7
  • %0
  • %12,6
  • %5,4
  • %4
  • %55,3
  • %22,7
  • %0
  • %12,6
  • %5,4
  • %4
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
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Karkamış
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Nizip
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Nurdağı
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Oğuzeli
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Şahinbey
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Şehitkamil
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Yavuzeli
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
  • Muhittin Sait Köse CHP
  • Abdulhadi Bay İYİ Parti
  • Yakup Öztürkmen DSP
  • Oğuz Çapan SP
  • Katılım oranı % 75,7
  • Toplam seçmen550.463
  • Kullanılan oy416.057
  • Geçerli oy397.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14484.663
  • 30 Mar 14408.885
  • 30 Mar 14392.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şahinbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.677 / 1.680
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,2
  • %60,2
  • %0
  • %60,2
  • %60,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,4
  • %19,3
  • %10,1
  • %29,4
  • %19,3
  • %10,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İhsan Tahmazoğlu AK Parti
  • Muhittin Sait Köse CHP
  • Abdulhadi Bay İYİ Parti
  • Yakup Öztürkmen DSP
  • Oğuz Çapan SP
  • Katılım oranı % 75,7
  • Toplam seçmen550.463
  • Kullanılan oy416.057
  • Geçerli oy397.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14484.663
  • 30 Mar 14408.885
  • 30 Mar 14392.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şahinbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şahinbey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.677 / 1.680
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • %60,2
    239.375 oy
  • %19,3
    76.892 oy
  • %10,1
    40.116 oy
  • %7,2
    28.463 oy
  • %1,5
    6.092 oy
  • %60,2
    239.375 oy
  • %19,3
    76.892 oy
  • %10,1
    40.116 oy
  • %7,2
    28.463 oy
  • %1,5
    6.092 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
    216.897 oy
  • %22,7
    89.207 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    381 oy
  • %1,7
    6.829 oy
  • %55,3
    216.897 oy
  • %22,7
    89.207 oy
  • %0
  • %0,1
    381 oy
  • %1,7
    6.829 oy
  • DP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,6
    2.338 oy
  • %0,3
    1.382 oy
  • %0,3
    1.210 oy
  • %0,3
    1.009 oy
  • %0,2
    909 oy
  • %0,6
    2.338 oy
  • %0,3
    1.382 oy
  • %0,3
    1.210 oy
  • %0,3
    1.009 oy
  • %0,2
    909 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.075 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.972 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.075 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    1.972 oy
  • %0
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,6
    49.367 oy
  • %5,4
    21.289 oy
  • %1,1
    4.227 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,6
    49.367 oy
  • %5,4
    21.289 oy
  • %1,1
    4.227 oy
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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