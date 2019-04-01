Seçim Gaziantep Nizip Seçim Sonuçları – Nizip Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nizip Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Sarı
Mehmet Sarı
AK Parti
%53,1
37.291 oy
Mehmet Aslan
Mehmet Aslan
İYİ Parti
%39,5
27.691 oy
Diğer
%8
5.185 oy
Gaziantep - Nizip İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,1
  • %39,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,4
  • %53,1
  • %39,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %0
  • %7
  • %7
  • %5,5
  • %26,8
  • %53,8
  • %0
  • %7
  • %7
  • %5,5
  • %26,8
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • Şerif Kara DSP
  • Ahmet Kurban SP
  • Ahmet Hakan Akfırat DP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen88.309
  • Kullanılan oy73.928
  • Geçerli oy70.167
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.503
  • 30 Mar 1470.676
  • 30 Mar 1467.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nizip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,5
  • %39,5
  • %0
  • %39,5
  • %39,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sarı AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • Şerif Kara DSP
  • Ahmet Kurban SP
  • Ahmet Hakan Akfırat DP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen88.309
  • Kullanılan oy73.928
  • Geçerli oy70.167
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.503
  • 30 Mar 1470.676
  • 30 Mar 1467.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nizip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nizip Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 324 / 324
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %53,1
    37.291 oy
  • %39,5
    27.691 oy
  • %4,2
    2.952 oy
  • %1,5
    1.066 oy
  • %0,7
    465 oy
  • %53,1
    37.291 oy
  • %39,5
    27.691 oy
  • %4,2
    2.952 oy
  • %1,5
    1.066 oy
  • %0,7
    465 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    36.436 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %2
    1.330 oy
  • %23,7
    16.077 oy
  • %53,8
    36.436 oy
  • %0
  • %0,1
    67 oy
  • %2
    1.330 oy
  • %23,7
    16.077 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,6
    441 oy
  • %0,3
    221 oy
  • %0,1
    40 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    441 oy
  • %0,3
    221 oy
  • %0,1
    40 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    149 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    4.774 oy
  • %7
    4.714 oy
  • %0
  • %0,2
    149 oy
  • %0
  • %7
    4.774 oy
  • %7
    4.714 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,5
    3.710 oy
  • %0,5
    309 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,5
    3.710 oy
  • %0,5
    309 oy
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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