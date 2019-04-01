Seçim Gaziantep İslahiye Seçim Sonuçları – İslahiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İslahiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kemal Vural
Kemal Vural
AK Parti
%49,6
18.183 oy
Mustafa Köse
Mustafa Köse
CHP
%41,4
15.172 oy
Diğer
%9
3.285 oy
Gaziantep - İslahiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,6
  • %41,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9
  • %49,6
  • %41,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47
  • %36,5
  • %8,2
  • %0
  • %2,3
  • %6
  • %47
  • %36,5
  • %8,2
  • %0
  • %2,3
  • %6
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
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İslahiye
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Karkamış
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Nizip
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Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
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Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Vural AK Parti
  • Mustafa Köse CHP
  • Bekir Durdu SP
  • Yusuf Yıldızgil DP
  • Mustafa Kamil Eksen BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen43.617
  • Kullanılan oy38.475
  • Geçerli oy36.640
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.611
  • 30 Mar 1437.785
  • 30 Mar 1436.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İslahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,4
  • %41,4
  • %0
  • %41,4
  • %41,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Vural AK Parti
  • Mustafa Köse CHP
  • Bekir Durdu SP
  • Yusuf Yıldızgil DP
  • Mustafa Kamil Eksen BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen43.617
  • Kullanılan oy38.475
  • Geçerli oy36.640
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.611
  • 30 Mar 1437.785
  • 30 Mar 1436.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İslahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İslahiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %49,6
    18.183 oy
  • %41,4
    15.172 oy
  • %5,1
    1.859 oy
  • %3,5
    1.278 oy
  • %0,3
    94 oy
  • %49,6
    18.183 oy
  • %41,4
    15.172 oy
  • %5,1
    1.859 oy
  • %3,5
    1.278 oy
  • %0,3
    94 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47
    17.052 oy
  • %36,5
    13.248 oy
  • %2,2
    800 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %47
    17.052 oy
  • %36,5
    13.248 oy
  • %2,2
    800 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,2
    76 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %8,2
    2.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %8,2
    2.965 oy
  • %0
  • %2,3
    844 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    1.152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    1.152 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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