Seçim Gaziantep Nurdağı Seçim Sonuçları – Nurdağı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nurdağı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ökkeş Kavak
Ökkeş Kavak
AK Parti
%39,6
8.873 oy
Hasan Dilek
Hasan Dilek
BBP
%38,3
8.585 oy
Diğer
%22
4.946 oy
Gaziantep - Nurdağı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %39,6
  • %19,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,1
  • %39,6
  • %19,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
  • %0
  • %30,3
  • %3,8
  • %1,3
  • %21,2
  • %43,4
  • %0
  • %30,3
  • %3,8
  • %1,3
  • %21,2
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
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İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ökkeş Kavak AK Parti
  • Hasan Dilek BBP
  • Orhan Yılmaz İYİ Parti
  • İsmail Arslan DSP
  • Hasan Hüseyin Avşar BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen26.300
  • Kullanılan oy23.132
  • Geçerli oy22.404
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.859
  • 30 Mar 1421.530
  • 30 Mar 1420.558
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %19,3
  • %19,3
  • %0
  • %19,3
  • %19,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
Araban
yukleniyor
İslahiye
yukleniyor
Karkamış
yukleniyor
Nizip
yukleniyor
Nurdağı
yukleniyor
Oğuzeli
yukleniyor
Şahinbey
yukleniyor
Şehitkamil
yukleniyor
Yavuzeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ökkeş Kavak AK Parti
  • Hasan Dilek BBP
  • Orhan Yılmaz İYİ Parti
  • İsmail Arslan DSP
  • Hasan Hüseyin Avşar BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen26.300
  • Kullanılan oy23.132
  • Geçerli oy22.404
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.859
  • 30 Mar 1421.530
  • 30 Mar 1420.558
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nurdağı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BTP
  • %39,6
    8.873 oy
  • %38,3
    8.585 oy
  • %19,3
    4.315 oy
  • %1,7
    382 oy
  • %0,6
    125 oy
  • %39,6
    8.873 oy
  • %38,3
    8.585 oy
  • %19,3
    4.315 oy
  • %1,7
    382 oy
  • %0,6
    125 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
    8.923 oy
  • %0,3
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %43,4
    8.923 oy
  • %0,3
    66 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    43 oy
  • SP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • VP
  • %0,6
    124 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    124 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,2
    4.146 oy
  • %30,3
    6.230 oy
  • %3,8
    777 oy
  • %1,3
    264 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,2
    4.146 oy
  • %30,3
    6.230 oy
  • %3,8
    777 oy
  • %1,3
    264 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.977 / 3.981
  • %99,9
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • %54
    494.452 oy
  • %26,1
    239.289 oy
  • %16,5
    150.676 oy
  • %1,8
    16.594 oy
  • %0,4
    3.887 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.770 oy
  • %0,3
    3.022 oy
  • %0,2
    2.220 oy
  • %0,2
    1.919 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %21,5
    192.687 oy
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %6,2
    55.578 oy
  • %1,1
    9.592 oy
  • %0,9
    7.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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