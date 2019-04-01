31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim İttifak Sonuçları
İstanbul
Binali Yıldırım
AK Parti
%48,7
4.111.219 oy
Ekrem İmamoğlu
CHP
%48,7
4.106.776 oy
Diğer
%2
222.941 oy
Ankara
Mansur Yavaş
CHP
%50,6
1.523.819 oy
Mehmet Özhaseki
AK Parti
%47,2
1.420.855 oy
Diğer
%2
65.498 oy
Türkiye Geneli
- Açılan sandık
- 177.453 / 194.678
- %91,2
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
40
20
12
7
- Katılım oranı % 84
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy43.651.815
- Geçerli oy42.256.582
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
- Açılan sandık
- 177.453 / 194.678
- %91,2
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
52
20
7
- Katılım oranı % 84
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy43.651.815
- Geçerli oy42.256.582
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1444.876.939
- 30 Mar 1440.058.735
- 30 Mar 1438.401.590
Tüm Şehirler
* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 98,8 % 48,7 24 % 0 1 % 48,7 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 98,8 % 48,71 24 % 0 1 % 48,65 14 % 0 % 0 % 1,22 SP
- İstanbul (30 Mar 14) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
- Ankara Mansur Yavaş % 92,4 % 47,2 19 % 0 3 % 50,6 3 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara Mansur Yavaş % 92,4 % 47,2 19 % 0 3 % 50,62 3 % 0 % 0 % 0,87 SP
- Ankara (30 Mar 14) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 92,2 % 38,5 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 92,2 % 38,49 4 % 0 1 % 58,06 24 % 0 1 % 0 % 0,92 SP
- İzmir (30 Mar 14) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Adana Zeydan Karalar % 78,5 % 0 3 % 43 9 % 53 3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adana Zeydan Karalar % 78,5 % 0 3 % 42,99 9 % 53,04 3 % 0 % 0 % 1,64 SP
- Adana (30 Mar 14) Hüseyin Sözlü % 31,88 4 % 33,51 8 % 24,87 3 % 0 % 0 % 7,28 Bağımsız
- Adıyaman Süleyman Kılınç % 97,9 % 52,6 8 % 5,5 1 % 0 3 % 11,6 % 0 1 % 27,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adıyaman Süleyman Kılınç % 97,9 % 52,65 8 % 5,47 1 % 0 3 % 11,64 % 0 1 % 27,63 SP
- Adıyaman (30 Mar 14) Fehmi Hüsrev Kutlu % 56,5 7 % 12,8 % 21,81 3 % 0 % 5,29 1 % 2,31 SP 3
- Afyonkarahisar Mehmet Zeybek % 100 % 44,2 45 % 16,2 7 % 0 3 % 38,9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Afyonkarahisar Mehmet Zeybek % 100 % 44,16 45 % 16,18 7 % 0 3 % 38,92 % 0 % 0,33 SP
- Afyonkarahisar (30 Mar 14) Burhanettin Çoban % 49,36 30 % 42,53 10 % 5,34 4 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Ağrı Savcı Sayan % 98,5 % 55,9 3 % 0 % 1,6 % 2,3 % 37,2 3 % 1,8 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağrı Savcı Sayan % 98,5 % 55,88 3 % 0 % 1,62 % 2,3 % 37,18 3 % 1,8 SP 2
- Ağrı (30 Mar 14) Hasan Arslan % 45,76 5 % 1,87 % 0,81 % 0 % 45,55 3 % 2,9 SP
- Aksaray Evren Dinçer % 100 % 40,6 11 % 39,1 8 % 0 1 % 18,2 % 0 % 0,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksaray Evren Dinçer % 100 % 40,62 11 % 39,11 8 % 0 1 % 18,22 % 0 % 0,59 DP
- Aksaray (30 Mar 14) Haluk Şahin Yazgı % 56,89 7 % 34,27 3 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
- Amasya Mehmet Sarı % 77,9 % 33,8 3 % 46,4 3 % 17,7 2 % 0 % 0 % 1,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Amasya Mehmet Sarı % 77,9 % 33,76 3 % 46,4 3 % 17,71 2 % 0 % 0 % 1,32 Diğer
- Amasya (30 Mar 14) Cafer Özdemir % 43,47 4 % 36,39 % 16,71 2 % 0 % 0 % 2,72 SP 1
- Ankara Mansur Yavaş % 92,4 % 47,2 19 % 0 3 % 50,6 3 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara Mansur Yavaş % 92,4 % 47,2 19 % 0 3 % 50,62 3 % 0 % 0 % 0,87 SP
- Ankara (30 Mar 14) İbrahim Melih Gökçek % 44,8 20 % 7,77 2 % 43,78 2 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- Antalya Muhittin Böcek % 94,9 % 46,5 7 % 0 2 % 50,8 7 % 0 2 % 0 % 0,8 DSP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Antalya Muhittin Böcek % 94,9 % 46,45 7 % 0 2 % 50,78 7 % 0 2 % 0 % 0,79 DSP 1
- Antalya (30 Mar 14) Menderes Mehmet Tevfik Türel % 36,4 10 % 24,29 4 % 34,61 5 % 0 % 0 % 2,32 Bağımsız
- Ardahan Faruk Demir % 100 % 40,6 4 % 0 % 48,5 3 % 3,5 % 0 % 7,1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardahan Faruk Demir % 100 % 40,58 4 % 0 % 48,46 3 % 3,48 % 0 % 7,12 Diğer
- Ardahan (30 Mar 14) Faruk Köksoy % 34,27 2 % 6,91 % 33,71 2 % 0 % 10,79 % 10,38 DP
- Artvin Demirhan Elçin % 100 % 43,4 2 % 0 % 51,3 7 % 0 % 0 % 3,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artvin Demirhan Elçin % 100 % 43,43 2 % 0 % 51,27 7 % 0 % 0 % 3,16 Bağımsız
- Artvin (30 Mar 14) Mehmet Kocatepe % 46,28 6 % 14,1 % 36,89 1 % 0 % 0 % 0,78 DP
- Aydın Özlem Çerçioğlu % 85,1 % 43,4 5 % 0 3 % 53,6 8 % 0 1 % 0 % 1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydın Özlem Çerçioğlu % 85,1 % 43,42 5 % 0 3 % 53,6 8 % 0 1 % 0 % 1,04 Diğer
- Aydın (30 Mar 14) Özlem Çerçioğlu % 29,15 3 % 21,55 5 % 43,8 9 % 0 % 0 % 3,11 Bağımsız
- Balıkesir Yücel Yılmaz % 92,8 % 47,8 10 % 0 % 0 8 % 46,4 1 % 1,2 % 1,4 DP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balıkesir Yücel Yılmaz % 92,8 % 47,81 10 % 0 % 0 8 % 46,42 1 % 1,2 % 1,42 DP 1
- Balıkesir (30 Mar 14) Ahmet Edip Uğur % 39,75 14 % 31,64 1 % 25,3 5 % 0 % 0 % 1,05 SP
- Bartın Cemal Akın % 100 % 35,6 4 % 36 3 % 25,9 1 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bartın Cemal Akın % 100 % 35,61 4 % 36,03 3 % 25,92 1 % 0 % 0 % 1,57 SP
- Bartın (30 Mar 14) Cemal Akın % 26,67 5 % 45,86 1 % 24,56 1 % 0 % 0 % 2,31 SP
- Batman Mehmet Demir % 90,1 % 28,6 5 % 0,8 % 1,4 % 0,8 % 65,7 3 % 1,5 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Batman Mehmet Demir % 90,1 % 28,62 5 % 0,77 % 1,44 % 0,84 % 65,72 3 % 1,5 SP 1
- Batman (30 Mar 14) Sabri Özdemir % 30,95 3 % 0,54 % 0,73 % 0 % 55,86 3 % 8,09 HÜDA-PAR
- Bayburt Hükmü Pekmezci % 81 % 35,2 1 % 57,1 2 % 1,7 % 2,6 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayburt Hükmü Pekmezci % 81 % 35,18 1 % 57,14 2 % 1,66 % 2,6 % 0 % 2,25 SP
- Bayburt (30 Mar 14) Mete Memiş % 52,1 3 % 38,28 1 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
- Bilecik Semih Şahin % 100 % 41,9 4 % 0 3 % 50,4 2 % 0 % 0 % 4,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bilecik Semih Şahin % 100 % 41,86 4 % 0 3 % 50,44 2 % 0 % 0 % 4,33 BBP
- Bilecik (30 Mar 14) Selim Yağcı % 39,67 5 % 30,4 3 % 27,82 2 % 0 % 0 % 1,52 SP
- Bingöl Erdal Arıkan % 100 % 38,6 9 % 27 1 % 1,1 1 % 0 % 30,5 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bingöl Erdal Arıkan % 100 % 38,62 9 % 26,98 1 % 1,15 1 % 0 % 30,45 % 2,03 SP
- Bingöl (30 Mar 14) Yücel Barakazi % 58,41 6 % 1,57 % 0,6 2 % 0 % 25,81 % 8,76 SP
- Bitlis Nesrullah Tanğlay % 99 % 44,2 9 % 0 % 1 % 1,2 % 33,3 1 % 18,3 SP 2
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bitlis Nesrullah Tanğlay % 99 % 44,18 9 % 0 % 1,05 % 1,19 % 33,3 1 % 18,33 SP 2
- Bitlis (30 Mar 14) Hüseyin Olan % 40,58 5 % 1,54 % 0,97 % 0 % 43,86 4 % 5,95 HÜDA-PAR
- Bolu Tanju Özcan % 96,9 % 44,7 5 % 0 2 % 52,7 3 % 0 % 0,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bolu Tanju Özcan % 96,9 % 44,71 5 % 0 2 % 52,7 3 % 0 % 0,23 % 1,55 SP
- Bolu (30 Mar 14) Alaaddin Yılmaz % 49,6 6 % 9,94 1 % 37,74 4 % 0 % 0 % 1,76 SP
- Burdur Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 43,4 6 % 0 6 % 52,4 2 % 0 1 % 0,2 % 2,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Burdur Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 43,42 6 % 0 6 % 52,36 2 % 0 1 % 0,22 % 2,33 Diğer
- Burdur (30 Mar 14) Ali Orkun Ercengiz % 35,09 6 % 17,39 2 % 44,41 2 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Bursa Alinur Aktaş % 90 % 49,5 13 % 0 1 % 47 3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bursa Alinur Aktaş % 90 % 49,49 13 % 0 1 % 46,99 3 % 0 % 0 % 1,56 SP
- Bursa (30 Mar 14) Recep Altepe % 49,52 15 % 15,33 % 28,7 2 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Çanakkale Ülgür Gökhan % 91,6 % 35,7 8 % 0 % 60,2 12 % 0 2 % 0 % 1,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çanakkale Ülgür Gökhan % 91,6 % 35,74 8 % 0 % 60,2 12 % 0 2 % 0 % 1,25 Bağımsız
- Çanakkale (30 Mar 14) Ülgür Gökhan % 35,91 8 % 7,34 2 % 54,36 4 % 0 % 0 % 1,11 Bağımsız
- Çankırı İsmail Hakkı Esen % 90,6 % 38 10 % 46,1 4 % 4,7 % 8,5 % 0 % 1,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çankırı İsmail Hakkı Esen % 90,6 % 38,03 10 % 46,07 4 % 4,71 % 8,46 % 0 % 1,56 Diğer
- Çankırı (30 Mar 14) İrfan Dinç % 54,3 11 % 41,68 3 % 1,29 % 0 % 0 % 1,37 BBP
- Çorum Halil İbrahim Aşgın % 99,6 % 43,2 11 % 16,4 3 % 36,8 1 % 1,9 1 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çorum Halil İbrahim Aşgın % 99,6 % 43,24 11 % 16,38 3 % 36,82 1 % 1,91 1 % 0 % 0,78 SP
- Çorum (30 Mar 14) Muzaffer Külcü % 50,73 8 % 11,77 3 % 34,37 2 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Denizli Osman Zolan % 86,2 % 49,8 12 % 0 2 % 0 4 % 43,4 1 % 1,3 % 2,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Denizli Osman Zolan % 86,2 % 49,78 12 % 0 2 % 0 4 % 43,44 1 % 1,34 % 2,29 Diğer
- Denizli (30 Mar 14) Osman Zolan % 45,21 15 % 11,86 1 % 38,65 3 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
- Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı % 85,2 % 30,7 1 % 0 % 1,8 % 0 % 63,3 15 % 2,1 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı % 85,2 % 30,73 1 % 0 % 1,8 % 0 % 63,27 15 % 2,07 SP 1
- Diyarbakır (30 Mar 14) Gültan Kışanak % 35,02 2 % 0,65 % 1,2 % 0 % 55,07 15 % 4,61 HÜDA-PAR
- Düzce Faruk Özlü % 99,4 % 47 5 % 21,8 5 % 0 % 27,9 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzce Faruk Özlü % 99,4 % 47 5 % 21,77 5 % 0 % 27,9 % 0 % 0,78 SP
- Düzce (30 Mar 14) Mehmet Keleş % 54,53 9 % 37,66 % 3,96 % 0 % 0 % 2,24 SP
- Edirne Recep Gürkan % 91,6 % 40,8 5 % 0 % 44,8 7 % 0 1 % 1,2 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edirne Recep Gürkan % 91,6 % 40,75 5 % 0 % 44,77 7 % 0 1 % 1,24 % 7,8 BTP
- Edirne (30 Mar 14) Recep Gürkan % 29,95 5 % 18,31 1 % 36,86 6 % 0 % 0 % 10,24 DSP
- Elazığ Şahin Şerifoğulları % 99,2 % 40,6 15 % 34,4 3 % 0 % 17 % 2,7 1 % 4,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elazığ Şahin Şerifoğulları % 99,2 % 40,58 15 % 34,44 3 % 0 % 16,95 % 2,7 1 % 4,4 SP
- Elazığ (30 Mar 14) Mücahit Yanılmaz % 55,83 9 % 29,14 1 % 7,03 % 0 % 2,64 1 % 3,81 SP 1
- Erzincan Bekir Aksun % 100 % 33 7 % 42,2 5 % 23,1 2 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzincan Bekir Aksun % 100 % 32,95 7 % 42,24 5 % 23,06 2 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Erzincan (30 Mar 14) Cemalettin Başsoy % 54,71 9 % 30,14 6 % 12,21 1 % 0 % 0 % 1,08 SP 1
- Erzurum Mehmet Sekmen % 93,4 % 63,2 12 % 0 2 % 2,3 % 24,7 % 5,5 3 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzurum Mehmet Sekmen % 93,4 % 63,21 12 % 0 2 % 2,26 % 24,73 % 5,51 3 % 2,11 SP
- Erzurum (30 Mar 14) Mehmet Sekmen % 58,67 14 % 28,91 % 1,56 1 % 0 % 6,18 4 % 2,32 SP 1
- Eskişehir Yılmaz Büyükerşen % 85,1 % 45,4 6 % 0 2 % 51,3 6 % 0 % 0 % 1,1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskişehir Yılmaz Büyükerşen % 85,1 % 45,4 6 % 0 2 % 51,35 6 % 0 % 0 % 1,09 Diğer
- Eskişehir (30 Mar 14) Yılmaz Büyükerşen % 39,05 10 % 11,18 % 45,25 4 % 0 % 0 % 1,28 BBP
- Gaziantep Fatma Şahin % 97,8 % 53,9 6 % 0 1 % 0 2 % 16,6 % 0 % 25,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gaziantep Fatma Şahin % 97,8 % 53,9 6 % 0 1 % 0 2 % 16,59 % 0 % 25,5 DSP
- Gaziantep (30 Mar 14) Fatma Şahin % 54,6 8 % 11,88 1 % 21,47 % 0 % 6,19 % 2,81 SP
- Giresun Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 49 16 % 0 5 % 48,5 3 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Giresun Aytekin Şenlikoğlu % 99,6 % 49,03 16 % 0 5 % 48,45 3 % 0 % 0 % 1,47 SP
- Giresun (30 Mar 14) Kerim Aksu % 39,11 16 % 11,93 2 % 46,32 1 % 0 % 0 % 1,43 SP 2
- Gümüşhane Ercan Çimen % 98,8 % 49,2 3 % 30 9 % 7,5 % 11,5 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşhane Ercan Çimen % 98,8 % 49,23 3 % 30,03 9 % 7,55 % 11,46 % 0 % 1,24 SP
- Gümüşhane (30 Mar 14) Ercan Çimen % 57,53 9 % 36,27 % 3,56 % 0 % 0 % 1,31 SP 1
- Hakkari Cihan Karaman % 99,2 % 33,1 5 % 0 % 2,5 % 1,5 % 59,7 3 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hakkari Cihan Karaman % 99,2 % 33,09 5 % 0 % 2,53 % 1,52 % 59,75 3 % 1,58 Bağımsız
- Hakkari (30 Mar 14) Dilek Hatipoğlu % 26,12 1 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 4 % 2,49 BTP
- Hatay Lütfü Savaş % 84,4 % 42,1 8 % 0 3 % 55 4 % 0 % 0 % 1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hatay Lütfü Savaş % 84,4 % 42,09 8 % 0 3 % 55 4 % 0 % 0 % 0,98 Diğer
- Hatay (30 Mar 14) Lütfü Savaş % 40,36 10 % 15,24 1 % 41,15 4 % 0 % 0 % 1,35 Bağımsız
- Iğdır İsa Yaşar Tezel % 100 % 0 1 % 49 3 % 2,5 % 0 % 47,4 2 % 0,4 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Iğdır İsa Yaşar Tezel % 100 % 0 1 % 49,01 3 % 2,47 % 0 % 47,39 2 % 0,4 SP 1
- Iğdır (30 Mar 14) Murat Yikit % 10,91 % 42,39 % 0,74 1 % 0 % 44,15 1 % 0,83 BTP
- Isparta Şükrü Başdeğirmen % 92,6 % 38 14 % 30,8 5 % 0 1 % 28,6 1 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Isparta Şükrü Başdeğirmen % 92,6 % 38,01 14 % 30,84 5 % 0 1 % 28,62 1 % 0 % 0,79 SP
- Isparta (30 Mar 14) Yusuf Ziya Günaydın % 39,9 10 % 44,51 5 % 9,96 2 % 0 % 0 % 2,97 SP
- İstanbul Binali Yıldırım % 98,8 % 48,7 24 % 0 1 % 48,7 14 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul Binali Yıldırım % 98,8 % 48,71 24 % 0 1 % 48,65 14 % 0 % 0 % 1,22 SP
- İstanbul (30 Mar 14) Kadir Topbaş % 47,92 25 % 3,97 % 40,08 14 % 0 % 0 % 4,83 Bağımsız
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 92,2 % 38,5 4 % 0 1 % 58,1 24 % 0 1 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir Mustafa Tunç Soyer % 92,2 % 38,49 4 % 0 1 % 58,06 24 % 0 1 % 0 % 0,92 SP
- İzmir (30 Mar 14) Aziz Kocaoğlu % 35,92 6 % 7,97 2 % 49,58 22 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
- Kahramanmaraş Hayrettin Güngör % 91 % 66,7 9 % 0 1 % 27,5 1 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahramanmaraş Hayrettin Güngör % 91 % 66,72 9 % 0 1 % 27,53 1 % 0 % 0 % 1,77 SP
- Kahramanmaraş (30 Mar 14) Fatih Mehmet Erkoç % 58,84 10 % 30,46 % 6,31 1 % 0 % 0 % 1,29 Bağımsız
- Karabük Rafet Vergili % 100 % 40,4 2 % 40,8 3 % 0 1 % 17,4 % 0 % 0,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karabük Rafet Vergili % 100 % 40,4 2 % 40,84 3 % 0 1 % 17,38 % 0 % 0,44 Diğer
- Karabük (30 Mar 14) Rafet Vergili % 42,76 5 % 51,81 1 % 2,61 % 0 % 0 % 2,17 SP
- Karaman Savaş Kalaycı % 100 % 38,5 5 % 39,3 4 % 15,9 1 % 3,2 1 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaman Savaş Kalaycı % 100 % 38,55 5 % 39,31 4 % 15,87 1 % 3,19 1 % 0 % 2,01 SP
- Karaman (30 Mar 14) Ertuğrul Çalışkan % 52,36 6 % 26,55 1 % 14,46 2 % 0 % 0 % 5,58 SP
- Kars Ayhan Bilgen % 100 % 0 4 % 26,8 2 % 22,2 1 % 2,7 % 29,5 2 % 17,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kars Ayhan Bilgen % 100 % 0 4 % 26,79 2 % 22,2 1 % 2,66 % 29,53 2 % 17,84 DSP
- Kars (30 Mar 14) Murtaza Karaçanta % 25,05 3 % 28,39 1 % 25,13 1 % 0 % 19,33 2 % 0,76 SP
- Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu % 92,1 % 31,2 10 % 49,2 7 % 18,3 3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu % 92,1 % 31,16 10 % 49,2 7 % 18,33 3 % 0 % 0 % 0,45 SP
- Kastamonu (30 Mar 14) Tahsin Babaş % 45,78 13 % 45,31 4 % 7,16 1 % 0 % 0 % 0,75 BBP
- Kayseri Memduh Büyükkılıç % 94,4 % 63,3 11 % 0 4 % 0 % 31,4 1 % 0,6 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayseri Memduh Büyükkılıç % 94,4 % 63,34 11 % 0 4 % 0 % 31,38 1 % 0,56 % 2,75 SP
- Kayseri (30 Mar 14) Mehmet Özhaseki % 58,92 12 % 26,98 3 % 8,9 1 % 0 % 0 % 2,18 BBP
- Kırıkkale Mehmet Saygılı % 99,5 % 42,2 7 % 23,2 4 % 0 % 31,9 % 0 % 1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırıkkale Mehmet Saygılı % 99,5 % 42,24 7 % 23,19 4 % 0 % 31,89 % 0 % 1,05 BBP
- Kırıkkale (30 Mar 14) Mehmet Saygılı % 44,29 7 % 29,96 1 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP 1
- Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu % 98,2 % 0 6 % 37,2 1 % 21,3 8 % 0 % 0 % 37,2 Bağımsız 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu % 98,2 % 0 6 % 37,16 1 % 21,34 8 % 0 % 0 % 37,22 Bağımsız 1
- Kırklareli (30 Mar 14) Mehmet Siyam Kesimoğlu % 34,98 2 % 24,4 2 % 38,02 5 % 0 % 0 % 0,69 Bağımsız
- Kırşehir Selahattin Ekicioğlu % 100 % 35,8 5 % 14,6 2 % 41 3 % 0 % 0 % 8 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırşehir Selahattin Ekicioğlu % 100 % 35,82 5 % 14,6 2 % 41,02 3 % 0 % 0 % 7,98 Diğer
- Kırşehir (30 Mar 14) Yaşar Bahçeci % 42,2 3 % 30,96 5 % 23,41 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
- Kilis Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,3 4 % 32,6 % 0 % 16,9 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kilis Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,25 4 % 32,57 % 0 % 16,86 % 0 % 2,1 SP
- Kilis (30 Mar 14) Hasan Kara % 50,82 3 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
- Kocaeli Tahir Büyükakın % 85,6 % 55 11 % 0 % 0 1 % 32,7 % 3,4 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaeli Tahir Büyükakın % 85,6 % 54,97 11 % 0 % 0 1 % 32,69 % 3,37 % 4,17 SP
- Kocaeli (30 Mar 14) İbrahim Karaosmanoğlu % 50,59 12 % 14,05 % 26,16 % 0 % 0 % 4,96 SP
- Konya Uğur İbrahim Altay % 87,9 % 71,2 24 % 0 4 % 0 1 % 19,8 % 2 % 4,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konya Uğur İbrahim Altay % 87,9 % 71,17 24 % 0 4 % 0 1 % 19,83 % 2,04 % 4,08 SP
- Konya (30 Mar 14) Tahir Akyürek % 64,26 26 % 18,46 3 % 5,73 1 % 0 % 1,94 % 7,47 SP 1
- Kütahya Alim Işık % 78,6 % 32,3 17 % 38,2 10 % 25,9 % 1,5 % 0 % 1,3 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kütahya Alim Işık % 78,6 % 32,27 17 % 38,2 10 % 25,86 % 1,48 % 0 % 1,32 SP 1
- Kütahya (30 Mar 14) Kamil Saraçoğlu % 48,87 14 % 46,02 5 % 1,61 1 % 0 % 0 % 2,42 SP 1
- Malatya Selahattin Gürkan % 90,4 % 68,8 8 % 0 1 % 22,8 4 % 0 % 1,4 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malatya Selahattin Gürkan % 90,4 % 68,79 8 % 0 1 % 22,75 4 % 0 % 1,41 % 5,39 SP
- Malatya (30 Mar 14) Ahmet Çakır % 61,65 11 % 7,66 % 17,75 2 % 0 % 0 % 9,89 SP
- Manisa Cengiz Ergün % 84,5 % 0 8 % 53 5 % 0 3 % 38,4 1 % 3,9 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manisa Cengiz Ergün % 84,5 % 0 8 % 52,97 5 % 0 3 % 38,39 1 % 3,89 % 1,12 DP
- Manisa (30 Mar 14) Cengiz Ergün % 36,7 11 % 40,11 6 % 18,28 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
- Mardin Ahmet Türk % 93,5 % 38,8 5 % 0 % 1,8 % 1,1 % 55 5 % 1,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mardin Ahmet Türk % 93,5 % 38,82 5 % 0 % 1,81 % 1,06 % 54,99 5 % 1,29 Diğer
- Mardin (30 Mar 14) Ahmet Türk % 37,39 2 % 0,94 % 0,92 % 0 % 0 8 % 52,19 Bağımsız
- Mersin Vahap Seçer % 76,2 % 0 2 % 40,3 8 % 45,1 3 % 0 % 0 % 11,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mersin Vahap Seçer % 76,2 % 0 2 % 40,33 8 % 45,13 3 % 0 % 0 % 11,47 DP
- Mersin (30 Mar 14) Burhanettin Kocamaz % 28,02 1 % 31,96 8 % 28,34 3 % 0 % 9,63 1 % 0,64 SP
- Muğla Osman Gürün % 83,5 % 27,9 6 % 0 1 % 37 6 % 0 % 0 % 26,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muğla Osman Gürün % 83,5 % 27,86 6 % 0 1 % 36,97 6 % 0 % 0 % 26,36 Bağımsız
- Muğla (30 Mar 14) Osman Gürün % 28,97 2 % 18,01 % 49,12 10 % 0 % 0 % 1,56 Bağımsız
- Muş Feyat Asya % 94,8 % 33,2 10 % 0 % 0,6 % 0 1 % 31,8 4 % 26,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muş Feyat Asya % 94,8 % 33,23 10 % 0 % 0,62 % 0 1 % 31,81 4 % 26,56 Bağımsız
- Muş (30 Mar 14) Feyat Asya % 48,53 2 % 2,54 1 % 1,17 % 0 % 40,82 3 % 3,69 SP
- Nevşehir Rasim Arı % 100 % 51,7 15 % 34,4 3 % 0 2 % 10,3 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nevşehir Rasim Arı % 100 % 51,72 15 % 34,43 3 % 0 2 % 10,25 % 0 % 1,83 SP
- Nevşehir (30 Mar 14) Hasan Ünver % 52,45 11 % 42,69 4 % 1,87 1 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Niğde Emrah Özdemir % 99,7 % 37,3 17 % 18,8 9 % 14,7 2 % 28 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Niğde Emrah Özdemir % 99,7 % 37,31 17 % 18,76 9 % 14,69 2 % 28,04 % 0 % 0,64 SP
- Niğde (30 Mar 14) Faruk Akdoğan % 41,1 7 % 34,23 2 % 20,8 1 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Ordu Mehmet Hilmi Güler % 92,1 % 56,5 16 % 0 2 % 15,8 1 % 0 % 0 % 25,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ordu Mehmet Hilmi Güler % 92,1 % 56,52 16 % 0 2 % 15,82 1 % 0 % 0 % 25,56 SP
- Ordu (30 Mar 14) Enver Yılmaz % 54,39 19 % 8,14 % 34,13 % 0 % 0 % 1,03 SP
- Osmaniye Kadir Kara % 95,8 % 0 5 % 53,6 4 % 0 2 % 19,1 1 % 3,7 % 15,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmaniye Kadir Kara % 95,8 % 0 5 % 53,6 4 % 0 2 % 19,11 1 % 3,65 % 15,48 Bağımsız
- Osmaniye (30 Mar 14) Kadir Kara % 37,45 3 % 47,34 5 % 9,91 1 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
- Rize Rahmi Metin % 100 % 72,1 14 % 0 3 % 13,5 1 % 6,7 % 0 % 5,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Rize Rahmi Metin % 100 % 72,12 14 % 0 3 % 13,53 1 % 6,7 % 0 % 5,12 SP
- Rize (30 Mar 14) Reşat Kasap % 67,85 16 % 4,21 % 4,91 % 0 % 0 % 22,46 SP 1
- Sakarya Ekrem Yüce % 95,2 % 65,1 13 % 0 1 % 0 % 27,7 % 1,1 % 3,6 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sakarya Ekrem Yüce % 95,2 % 65,05 13 % 0 1 % 0 % 27,66 % 1,05 % 3,63 SP 1
- Sakarya (30 Mar 14) Zeki Toçoğlu % 57,9 16 % 26,75 % 9,23 % 0 % 0 % 3,08 SP
- Samsun Mustafa Demir % 91,6 % 47,4 13 % 0 2 % 0 1 % 27,5 1 % 0 % 20 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samsun Mustafa Demir % 91,6 % 47,36 13 % 0 2 % 0 1 % 27,49 1 % 0 % 20 Bağımsız
- Samsun (30 Mar 14) Yusuf Ziya Yılmaz % 54,85 16 % 25,21 1 % 15,87 % 0 % 0 % 1,79 SP
- Siirt Berivan Helen Işık % 98,9 % 46,7 5 % 0 % 1,7 % 1,3 % 48,6 4 % 1,1 SP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Siirt Berivan Helen Işık % 98,9 % 46,71 5 % 0 % 1,75 % 1,25 % 48,56 4 % 1,08 SP 1
- Siirt (30 Mar 14) Tuncer Bakırhan % 42,08 4 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 5 % 4,32 BBP
- Sinop Barış Ayhan % 97,3 % 39,5 7 % 0 % 56,7 2 % 0 % 0 % 1,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sinop Barış Ayhan % 97,3 % 39,46 7 % 0 % 56,69 2 % 0 % 0 % 1,5 Diğer
- Sinop (30 Mar 14) Baki Ergül % 37,39 4 % 6,31 1 % 54,34 3 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Sivas Hilmi Bilgin % 98,7 % 49,2 12 % 4,7 8 % 7,8 2 % 0 % 0 % 36,3 BBP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivas Hilmi Bilgin % 98,7 % 49,19 12 % 4,73 8 % 7,8 2 % 0 % 0 % 36,3 BBP 1
- Sivas (30 Mar 14) Sami Aydın % 58,25 13 % 3,77 4 % 4,7 3 % 0 % 0 % 30,85 BBP 1
- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül % 87,3 % 61,3 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 35,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül % 87,3 % 61,33 11 % 0 1 % 0 % 0 % 0 1 % 35,58 SP
- Şanlıurfa (30 Mar 14) Celalettin Güvenç % 61,65 9 % 2,38 % 0,87 % 0 % 30,51 4 % 2,27 SP
- Şırnak Mehmet Yarka % 99,2 % 61,9 14 % 0 % 1,8 % 0 % 35 4 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şırnak Mehmet Yarka % 99,2 % 61,88 14 % 0 % 1,78 % 0 % 35,04 4 % 0,81 SP
- Şırnak (30 Mar 14) Serhat Kadırhan % 29,29 4 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 8 % 2,63 HÜDA-PAR
- Tekirdağ Kadir Albayrak % 90,9 % 43,7 3 % 0 % 51,1 8 % 0 % 1,9 % 1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekirdağ Kadir Albayrak % 90,9 % 43,72 3 % 0 % 51,12 8 % 0 % 1,88 % 0,95 Diğer
- Tekirdağ (30 Mar 14) Kadir Albayrak % 37,13 % 12,67 % 45,77 11 % 0 % 0 % 1,7 Bağımsız
- Tokat Eyüp Eroğlu % 100 % 49,1 20 % 28,3 11 % 0 6 % 20,5 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tokat Eyüp Eroğlu % 100 % 49,09 20 % 28,29 11 % 0 6 % 20,52 % 0 % 1,18 SP
- Tokat (30 Mar 14) Eyüp Eroğlu % 52,02 19 % 39,04 4 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP 1
- Trabzon Murat Zorluoğlu % 91 % 64,1 13 % 0 2 % 0 1 % 29,7 1 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Trabzon Murat Zorluoğlu % 91 % 64,12 13 % 0 2 % 0 1 % 29,75 1 % 0 % 3,17 SP
- Trabzon (30 Mar 14) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59,4 16 % 11,14 1 % 24,89 1 % 0 % 0 % 2,79 SP
- Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,2 2 % 3 % 20,9 5 % 0 % 29 1 % 32,2 TKP 1
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,15 2 % 3,04 % 20,93 5 % 0 % 29,04 1 % 32,23 TKP 1
- Tunceli (30 Mar 14) Mehmet Ali Bul % 9,33 1 % 1,43 % 30,81 5 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
- Uşak Mehmet Çakın % 100 % 39 9 % 10,7 % 10,4 1 % 37,6 % 0 % 1,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uşak Mehmet Çakın % 100 % 38,98 9 % 10,66 % 10,43 1 % 37,6 % 0 % 1,33 Diğer
- Uşak (30 Mar 14) Nurullah Cahan % 43,27 3 % 31 % 22,79 2 % 0 % 0 % 0,82 BBP
- Van Bedia Özgökçe Ertan % 82,7 % 41,3 5 % 0 % 1,8 % 1,1 % 51,9 8 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Van Bedia Özgökçe Ertan % 82,7 % 41,31 5 % 0 % 1,84 % 1,11 % 51,91 8 % 1,75 SP
- Van (30 Mar 14) Bekir Kaya % 41,24 2 % 0,74 % 0,78 % 0 % 53,14 11 % 1,32 SP
- Yalova Vefa Salman % 100 % 45,4 6 % 0 3 % 45,9 3 % 0 % 0,9 % 5,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalova Vefa Salman % 100 % 45,37 6 % 0 3 % 45,85 3 % 0 % 0,86 % 5,69 DP
- Yalova (30 Mar 14) Yakup Bilgin Koçal % 42,98 7 % 5,39 % 42,98 2 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
- Yozgat Celal Köse % 92,2 % 41,1 21 % 15,9 8 % 0 1 % 3,9 2 % 0 % 36,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yozgat Celal Köse % 92,2 % 41,12 21 % 15,85 8 % 0 1 % 3,88 2 % 0 % 36,42 Bağımsız
- Yozgat (30 Mar 14) Kazım Arslan % 56,18 30 % 38,2 1 % 1,44 % 0 % 0 % 2,66 BBP
- Zonguldak Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,2 14 % 15,4 1 % 38,7 8 % 0 1 % 0 % 2,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zonguldak Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,22 14 % 15,35 1 % 38,66 8 % 0 1 % 0 % 2,5 Diğer
- Zonguldak (30 Mar 14) Muharrem Akdemir % 38,59 8 % 17,7 % 39,86 5 % 0 % 0 % 1,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 177.453 / 194.678
- %91,2
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi