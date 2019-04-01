Seçim Seçim 2019: İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları 2019

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim İttifak Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek

İstanbul

Binali Yıldırım
Binali Yıldırım
AK Parti
%48,7
4.111.219 oy
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
CHP
%48,7
4.106.776 oy
Diğer
%2
222.941 oy

Ankara

Mansur Yavaş
Mansur Yavaş
CHP
%50,6
1.523.819 oy
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki
AK Parti
%47,2
1.420.855 oy
Diğer
%2
65.498 oy

İzmir

Mustafa Tunç Soyer
Mustafa Tunç Soyer
CHP
%58,1
1.428.537 oy
Nihat Zeybekci
Nihat Zeybekci
AK Parti
%38,5
947.011 oy
Diğer
%4
84.771 oy
Türkiye Geneli

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 177.453 / 194.678
  • %91,2
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,9
  • %30,3
  • %7,4
  • %6,8
  • %4
  • %6,6
  • %44,9
  • %30,3
  • %7,4
  • %6,8
  • %4
  • %6,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
  • %29,5
  • %0
  • %14,7
  • %3,5
  • %6,8
  • %45,5
  • %29,5
  • %0
  • %14,7
  • %3,5
  • %6,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
40
20
12
7
Kazanılan Belediye Sayısı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy43.651.815
  • Geçerli oy42.256.582
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.876.939
  • 30 Mar 1440.058.735
  • 30 Mar 1438.401.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 177.453 / 194.678
  • %91,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,7
  • %44,9
  • %6,8
  • %51,7
  • %44,9
  • %6,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,6
  • %30,3
  • %7,4
  • %37,6
  • %30,3
  • %7,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %4
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İl Belediye Sayısı
52
20
7
Kazanılan Belediye Sayısı
ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELĞ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZNG AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ
Adana
yukleniyor
Adıyaman
yukleniyor
Afyonkarahisar
yukleniyor
Ağrı
yukleniyor
Aksaray
yukleniyor
Amasya
yukleniyor
Ankara
yukleniyor
Antalya
yukleniyor
Ardahan
yukleniyor
Artvin
yukleniyor
Aydın
yukleniyor
Balıkesir
yukleniyor
Bartın
yukleniyor
Batman
yukleniyor
Bayburt
yukleniyor
Bilecik
yukleniyor
Bingöl
yukleniyor
Bitlis
yukleniyor
Bolu
yukleniyor
Burdur
yukleniyor
Bursa
yukleniyor
Çanakkale
yukleniyor
Çankırı
yukleniyor
Çorum
yukleniyor
Denizli
yukleniyor
Diyarbakır
yukleniyor
Düzce
yukleniyor
Edirne
yukleniyor
Elazığ
yukleniyor
Erzincan
yukleniyor
Erzurum
yukleniyor
Eskişehir
yukleniyor
Gaziantep
yukleniyor
Giresun
yukleniyor
Gümüşhane
yukleniyor
Hakkari
yukleniyor
Hatay
yukleniyor
Iğdır
yukleniyor
Isparta
yukleniyor
İstanbul
yukleniyor
İzmir
yukleniyor
Kahramanmaraş
yukleniyor
Karabük
yukleniyor
Karaman
yukleniyor
Kars
yukleniyor
Kastamonu
yukleniyor
Kayseri
yukleniyor
Kırıkkale
yukleniyor
Kırklareli
yukleniyor
Kırşehir
yukleniyor
Kilis
yukleniyor
Kocaeli
yukleniyor
Konya
yukleniyor
Kütahya
yukleniyor
Malatya
yukleniyor
Manisa
yukleniyor
Mardin
yukleniyor
Mersin
yukleniyor
Muğla
yukleniyor
Muş
yukleniyor
Nevşehir
yukleniyor
Niğde
yukleniyor
Ordu
yukleniyor
Osmaniye
yukleniyor
Rize
yukleniyor
Sakarya
yukleniyor
Samsun
yukleniyor
Siirt
yukleniyor
Sinop
yukleniyor
Sivas
yukleniyor
Şanlıurfa
yukleniyor
Şırnak
yukleniyor
Tekirdağ
yukleniyor
Tokat
yukleniyor
Trabzon
yukleniyor
Tunceli
yukleniyor
Uşak
yukleniyor
Van
yukleniyor
Yalova
yukleniyor
Yozgat
yukleniyor
Zonguldak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen57.093.410
  • Kullanılan oy43.651.815
  • Geçerli oy42.256.582
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.876.939
  • 30 Mar 1440.058.735
  • 30 Mar 1438.401.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tüm Şehirler

* Büyükşehir (81) sonuçlarını ve Milletvekili (600) dağılımını özet olarak gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • Şehir Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 177.453 / 194.678
  • %91,2
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • %44,9
    18.992.434 oy
  • %30,3
    12.783.825 oy
  • %7,4
    3.122.423 oy
  • %6,8
    2.871.730 oy
  • %4
    1.694.521 oy
  • %44,9
    18.992.434 oy
  • %30,3
    12.783.825 oy
  • %7,4
    3.122.423 oy
  • %6,8
    2.871.730 oy
  • %4
    1.694.521 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,5
    17.488.121 oy
  • %29,5
    11.342.219 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,7
    5.632.734 oy
  • %3,5
    1.336.037 oy
  • %45,5
    17.488.121 oy
  • %29,5
    11.342.219 oy
  • %0
  • %14,7
    5.632.734 oy
  • %3,5
    1.336.037 oy
  • SP
  • DSP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • DP
  • %2,5
    1.044.495 oy
  • %0,9
    401.380 oy
  • %0,9
    360.812 oy
  • %0,8
    358.272 oy
  • %0,6
    241.569 oy
  • %2,5
    1.044.495 oy
  • %0,9
    401.380 oy
  • %0,9
    360.812 oy
  • %0,8
    358.272 oy
  • %0,6
    241.569 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    679.379 oy
  • %0,2
    62.139 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.015.153 oy
  • %0,2
    82.708 oy
  • %1,8
    679.379 oy
  • %0,2
    62.139 oy
  • %0
  • %2,6
    1.015.153 oy
  • %0,2
    82.708 oy
  • BBP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,4
    149.512 oy
  • %0,3
    108.854 oy
  • %0,2
    75.913 oy
  • %0,1
    50.842 oy
  • %0,4
    149.512 oy
  • %0,3
    108.854 oy
  • %0,2
    75.913 oy
  • %0,1
    50.842 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    332.107 oy
  • %0,2
    73.754 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    11.536 oy
  • %0,9
    332.107 oy
  • %0,2
    73.754 oy
  • %0
  • %0
    11.536 oy

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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