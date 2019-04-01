31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçim Meclis Sonuçları
Türkiye Geneli
- Açılan sandık
- 192.422 / 194.678
- %98,8
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
%43
%29
%8
%7
%6
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy47.653.071
- Geçerli oy45.734.059
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.695.832
- 30 Mar 1446.883.686
- 30 Mar 1444.834.121
- Açılan sandık
- 192.422 / 194.678
- %98,8
Türkiye Geneli Meclis Dağılımı
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen57.093.410
- Kullanılan oy47.653.071
- Geçerli oy45.734.059
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.695.832
- 30 Mar 1446.883.686
- 30 Mar 1444.834.121
Tüm Şehirler
* İl (81) sonuçlarını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul % 99 % 45,7 % 2,1 % 38,5 % 3,5 % 4 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul % 99 % 45,67 % 2,11 % 38,5 % 3,47 % 4 % 2,63 SP
- İstanbul (30 Mar 14) % 44,99 % 7,42 % 36,5 % 0 % 0 % 5,07 Bağımsız
- Ankara % 99,1 % 40,9 % 7,1 % 37,9 % 7,2 % 1,1 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara % 99,1 % 40,93 % 7,1 % 37,94 % 7,18 % 1,12 % 2,07 BBP
- Ankara (30 Mar 14) % 42,35 % 17,23 % 31,88 % 0 % 0 % 4,91 BBP
- İzmir % 99,6 % 35,8 % 2,3 % 52,7 % 1,9 % 2,5 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir % 99,6 % 35,79 % 2,29 % 52,7 % 1,87 % 2,5 % 1,38 SP
- İzmir (30 Mar 14) % 32,28 % 12,63 % 45,79 % 0 % 0 % 3,82 Bağımsız
- Adana % 95,3 % 24,9 % 18,9 % 40,6 % 5 % 3,4 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adana % 95,3 % 24,95 % 18,87 % 40,6 % 4,98 % 3,41 % 3,04 SP
- Adana (30 Mar 14) % 30,6 % 29,62 % 26,54 % 0 % 0 % 8,07 Bağımsız
- Adıyaman % 98,4 % 52,2 % 8,1 % 13 % 5,3 % 5,5 % 14 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adıyaman % 98,4 % 52,16 % 8,09 % 12,97 % 5,31 % 5,53 % 13,95 SP
- Adıyaman (30 Mar 14) % 54,89 % 7,81 % 15,89 % 0 % 7,85 % 6,06 BBP
- Afyonkarahisar % 100 % 45,3 % 21,4 % 11,8 % 15,7 % 0 % 3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Afyonkarahisar % 100 % 45,27 % 21,43 % 11,79 % 15,67 % 0 % 2,95 BBP
- Afyonkarahisar (30 Mar 14) % 48,56 % 30,73 % 13,9 % 0 % 0 % 2,13 DP
- Ağrı % 99,8 % 37,7 % 2,6 % 4,1 % 1 % 45 % 6,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağrı % 99,8 % 37,69 % 2,59 % 4,1 % 1,03 % 45,05 % 6,21 SP
- Ağrı (30 Mar 14) % 34,65 % 1,4 % 0,94 % 0 % 43,56 % 4,96 SP
- Aksaray % 99,1 % 44,3 % 33,9 % 7,3 % 11,1 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksaray % 99,1 % 44,27 % 33,92 % 7,28 % 11,06 % 0 % 1,08 BBP
- Aksaray (30 Mar 14) % 54,4 % 30,64 % 8,87 % 0 % 0 % 2,58 BBP
- Amasya % 98,9 % 40,4 % 26,5 % 26 % 4,9 % 0,1 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Amasya % 98,9 % 40,38 % 26,46 % 26,02 % 4,86 % 0,08 % 1,07 SP
- Amasya (30 Mar 14) % 44,62 % 23,59 % 26,08 % 0 % 0 % 2,5 SP
- Ankara % 99,1 % 40,9 % 7,1 % 37,9 % 7,2 % 1,1 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ankara % 99,1 % 40,93 % 7,1 % 37,94 % 7,18 % 1,12 % 2,07 BBP
- Ankara (30 Mar 14) % 42,35 % 17,23 % 31,88 % 0 % 0 % 4,91 BBP
- Antalya % 98,8 % 34,2 % 9,1 % 38 % 9,3 % 1,4 % 3,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Antalya % 98,8 % 34,24 % 9,13 % 37,99 % 9,31 % 1,4 % 3,08 DSP
- Antalya (30 Mar 14) % 33,8 % 26,84 % 32,51 % 0 % 0 % 2,53 Bağımsız
- Ardahan % 100 % 36,4 % 7,9 % 30 % 3,8 % 11,1 % 5,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardahan % 100 % 36,35 % 7,9 % 29,96 % 3,76 % 11,1 % 5,61 Bağımsız
- Ardahan (30 Mar 14) % 30,56 % 12,42 % 24,58 % 0 % 16,32 % 7,64 DSP
- Artvin % 99,2 % 42,7 % 4,8 % 36,3 % 11,8 % 0 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Artvin % 99,2 % 42,74 % 4,83 % 36,34 % 11,79 % 0 % 1,58 Bağımsız
- Artvin (30 Mar 14) % 46,15 % 14,23 % 31,45 % 0 % 0 % 1,75 ÖDP
- Aydın % 97,3 % 17,5 % 24,1 % 37,6 % 11 % 2,3 % 3,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydın % 97,3 % 17,53 % 24,12 % 37,59 % 10,98 % 2,28 % 3,89 DP
- Aydın (30 Mar 14) % 29,68 % 27,8 % 35,75 % 0 % 0 % 3,33 Bağımsız
- Balıkesir % 99,1 % 40,3 % 6,2 % 37,1 % 7,2 % 0,5 % 3,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balıkesir % 99,1 % 40,26 % 6,18 % 37,07 % 7,19 % 0,5 % 3,22 DP
- Balıkesir (30 Mar 14) % 40,27 % 24,02 % 30,33 % 0 % 0 % 1,95 SP
- Bartın % 91 % 46,9 % 21,9 % 21 % 4,8 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bartın % 91 % 46,91 % 21,87 % 21,04 % 4,83 % 0 % 3,59 SP
- Bartın (30 Mar 14) % 44,3 % 28,19 % 20,68 % 0 % 0 % 3,26 SP
- Batman % 100 % 32 % 0,9 % 2,9 % 0,9 % 58,8 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Batman % 100 % 32,05 % 0,92 % 2,86 % 0,95 % 58,77 % 2,99 SP
- Batman (30 Mar 14) % 32,83 % 0,58 % 1,65 % 0 % 52,45 % 6,97 HÜDA-PAR
- Bayburt % 100 % 45,4 % 40,9 % 3,6 % 3,9 % 0 % 4,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayburt % 100 % 45,37 % 40,86 % 3,63 % 3,9 % 0 % 4,27 SP
- Bayburt (30 Mar 14) % 57,68 % 26,51 % 3,64 % 0 % 0 % 9,44 SP
- Bilecik % 100 % 36,8 % 15,2 % 33,3 % 6,8 % 0,5 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bilecik % 100 % 36,79 % 15,23 % 33,33 % 6,83 % 0,51 % 2,07 BBP
- Bilecik (30 Mar 14) % 40,47 % 30,93 % 21,91 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Bingöl % 100 % 49,5 % 18,1 % 2,6 % 1,6 % 23,5 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bingöl % 100 % 49,54 % 18,11 % 2,62 % 1,59 % 23,54 % 3,12 SP
- Bingöl (30 Mar 14) % 56,73 % 1,67 % 2,49 % 0 % 21,58 % 9,36 SP
- Bitlis % 100 % 38,9 % 6,9 % 2,7 % 3,5 % 32,7 % 7,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bitlis % 100 % 38,95 % 6,88 % 2,75 % 3,5 % 32,75 % 7,42 SP
- Bitlis (30 Mar 14) % 43,07 % 4,41 % 1,5 % 0 % 37,98 % 4,53 SP
- Bolu % 100 % 45,4 % 15,4 % 29,3 % 4 % 0,2 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bolu % 100 % 45,4 % 15,39 % 29,33 % 3,97 % 0,21 % 2,24 SP
- Bolu (30 Mar 14) % 53,99 % 16,1 % 23,82 % 0 % 0 % 3,07 SP
- Burdur % 98,7 % 42,9 % 13,4 % 22,5 % 17,2 % 0,3 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Burdur % 98,7 % 42,89 % 13,44 % 22,53 % 17,17 % 0,29 % 1,68 SP
- Burdur (30 Mar 14) % 40,78 % 26,12 % 24,46 % 0 % 0 % 3,53 DP
- Bursa % 99,8 % 49 % 0,9 % 33,9 % 7,4 % 1,4 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bursa % 99,8 % 49,01 % 0,92 % 33,94 % 7,4 % 1,35 % 3,2 SP
- Bursa (30 Mar 14) % 45,32 % 20 % 25,86 % 0 % 0 % 3,36 SP
- Çanakkale % 99,9 % 41,2 % 4,8 % 41,3 % 9,4 % 0,8 % 0,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çanakkale % 99,9 % 41,21 % 4,82 % 41,28 % 9,44 % 0,84 % 0,51 BBP
- Çanakkale (30 Mar 14) % 38,63 % 21,19 % 35,76 % 0 % 0 % 1,55 DP
- Çankırı % 96,5 % 46,6 % 36,4 % 5,2 % 5,1 % 0 % 3,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çankırı % 96,5 % 46,6 % 36,39 % 5,23 % 5,11 % 0 % 3,86 Bağımsız
- Çankırı (30 Mar 14) % 56,21 % 30,7 % 4,31 % 0 % 0 % 3,99 BBP
- Çorum % 98,7 % 45,2 % 21,3 % 23 % 7,8 % 0,1 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çorum % 98,7 % 45,16 % 21,34 % 23 % 7,79 % 0,1 % 1,22 SP
- Çorum (30 Mar 14) % 53,56 % 16,97 % 24,61 % 0 % 0 % 2,02 SP
- Denizli % 98,4 % 46,2 % 2 % 39,9 % 5,1 % 0,8 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Denizli % 98,4 % 46,2 % 1,96 % 39,92 % 5,1 % 0,81 % 1,82 DP
- Denizli (30 Mar 14) % 40,86 % 22,92 % 31,01 % 0 % 0 % 1,27 DP
- Diyarbakır % 99,1 % 31,1 % 0 % 2,1 % 0 % 62,2 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Diyarbakır % 99,1 % 31,15 % 0 % 2,13 % 0 % 62,18 % 3,1 SP
- Diyarbakır (30 Mar 14) % 33,93 % 0,66 % 1,37 % 0 % 55,1 % 5,17 HÜDA-PAR
- Düzce % 99,9 % 47,7 % 28,2 % 8,1 % 12,4 % 0,2 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düzce % 99,9 % 47,66 % 28,23 % 8,11 % 12,37 % 0,23 % 1,24 SP
- Düzce (30 Mar 14) % 58,1 % 24,73 % 8,89 % 0 % 0 % 5,05 SP
- Edirne % 99,5 % 35,2 % 5,7 % 43,1 % 9,9 % 0,9 % 2,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edirne % 99,5 % 35,19 % 5,65 % 43,13 % 9,9 % 0,89 % 2,32 BTP
- Edirne (30 Mar 14) % 29,48 % 19,26 % 42,67 % 0 % 0 % 4,21 DSP
- Elazığ % 100 % 42,5 % 28,2 % 4,8 % 9,8 % 5,1 % 5,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elazığ % 100 % 42,52 % 28,17 % 4,81 % 9,76 % 5,09 % 5,71 SP
- Elazığ (30 Mar 14) % 53,63 % 20,23 % 6,91 % 0 % 5,64 % 6,87 SP
- Erzincan % 100 % 36,3 % 30,6 % 26,5 % 2,3 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzincan % 100 % 36,29 % 30,61 % 26,53 % 2,26 % 0 % 1,29 SP
- Erzincan (30 Mar 14) % 46,45 % 20,87 % 25,1 % 0 % 0 % 2,75 SP
- Erzurum % 99,7 % 56,2 % 2,9 % 3,7 % 19,1 % 5,7 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erzurum % 99,7 % 56,21 % 2,85 % 3,66 % 19,15 % 5,65 % 7,19 BBP
- Erzurum (30 Mar 14) % 53,51 % 24,62 % 3,32 % 0 % 7,68 % 5,46 SP
- Eskişehir % 99,9 % 42,6 % 1,3 % 48,3 % 2,3 % 0 % 1,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskişehir % 99,9 % 42,6 % 1,3 % 48,28 % 2,29 % 0 % 1,79 BBP
- Eskişehir (30 Mar 14) % 36,98 % 16,19 % 40,44 % 0 % 0 % 2,08 BBP
- Gaziantep % 99,9 % 52,7 % 1,5 % 19,1 % 12,4 % 3,1 % 6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gaziantep % 99,9 % 52,66 % 1,46 % 19,13 % 12,35 % 3,11 % 6,02 DSP
- Gaziantep (30 Mar 14) % 52,01 % 13,5 % 21,07 % 0 % 6,3 % 3,03 SP
- Giresun % 99,7 % 45,9 % 19,2 % 23,1 % 7,9 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Giresun % 99,7 % 45,87 % 19,23 % 23,13 % 7,88 % 0,05 % 2,18 SP
- Giresun (30 Mar 14) % 50,19 % 19,13 % 23,13 % 0 % 0 % 3,47 SP
- Gümüşhane % 99 % 44,8 % 33,7 % 6,7 % 7,4 % 0 % 4,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşhane % 99 % 44,8 % 33,72 % 6,72 % 7,39 % 0 % 4,22 BBP
- Gümüşhane (30 Mar 14) % 54,71 % 30 % 5,86 % 0 % 0 % 6,86 SP
- Hakkari % 95,9 % 36,1 % 0 % 4,5 % 0,5 % 54 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hakkari % 95,9 % 36,14 % 0 % 4,54 % 0,5 % 54,03 % 3,63 Bağımsız
- Hakkari (30 Mar 14) % 24,59 % 0,51 % 0,59 % 0 % 69,26 % 2,88 BBP
- Hatay % 99 % 37,1 % 5,7 % 37,6 % 8,5 % 1,2 % 3,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hatay % 99 % 37,07 % 5,66 % 37,57 % 8,54 % 1,15 % 3,22 DSP
- Hatay (30 Mar 14) % 39,13 % 19,32 % 34,44 % 0 % 0 % 1,72 Bağımsız
- Iğdır % 98,7 % 18,2 % 27,3 % 3,7 % 1,4 % 44 % 4,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Iğdır % 98,7 % 18,19 % 27,35 % 3,71 % 1,42 % 44,04 % 4,6 SP
- Iğdır (30 Mar 14) % 19,57 % 29,51 % 3,95 % 0 % 43,23 % 1,31 DP
- Isparta % 99,9 % 41,8 % 24,3 % 10,3 % 20,2 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Isparta % 99,9 % 41,79 % 24,32 % 10,31 % 20,18 % 0 % 1,35 SP
- Isparta (30 Mar 14) % 42,2 % 33,15 % 14,76 % 0 % 0 % 3,67 DP
- İstanbul % 99 % 45,7 % 2,1 % 38,5 % 3,5 % 4 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İstanbul % 99 % 45,67 % 2,11 % 38,5 % 3,47 % 4 % 2,63 SP
- İstanbul (30 Mar 14) % 44,99 % 7,42 % 36,5 % 0 % 0 % 5,07 Bağımsız
- İzmir % 99,6 % 35,8 % 2,3 % 52,7 % 1,9 % 2,5 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmir % 99,6 % 35,79 % 2,29 % 52,7 % 1,87 % 2,5 % 1,38 SP
- İzmir (30 Mar 14) % 32,28 % 12,63 % 45,79 % 0 % 0 % 3,82 Bağımsız
- Kahramanmaraş % 99,6 % 61,4 % 1,7 % 6,1 % 18,9 % 0,4 % 6,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahramanmaraş % 99,6 % 61,36 % 1,71 % 6,06 % 18,86 % 0,44 % 6,28 BBP
- Kahramanmaraş (30 Mar 14) % 56,77 % 29,01 % 8,12 % 0 % 0 % 2,17 SP
- Karabük % 99,2 % 43 % 28,1 % 15,8 % 9,2 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karabük % 99,2 % 42,98 % 28,13 % 15,77 % 9,22 % 0 % 1,86 SP
- Karabük (30 Mar 14) % 49,85 % 31,49 % 12,56 % 0 % 0 % 2,95 SP
- Karaman % 99,9 % 41,7 % 28,6 % 17,5 % 8,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaman % 99,9 % 41,7 % 28,62 % 17,53 % 8,49 % 0 % 2,08 SP
- Karaman (30 Mar 14) % 53,13 % 24,48 % 16,26 % 0 % 0 % 4,54 SP
- Kars % 100 % 30,9 % 18,3 % 15,3 % 3,5 % 26,2 % 4,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kars % 100 % 30,89 % 18,26 % 15,32 % 3,46 % 26,18 % 4,55 DSP
- Kars (30 Mar 14) % 31,9 % 18,13 % 13,61 % 0 % 25,15 % 1,49 BTP
- Kastamonu % 98 % 43,6 % 34,7 % 13,2 % 5,9 % 0 % 1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kastamonu % 98 % 43,59 % 34,69 % 13,16 % 5,89 % 0 % 1,04 BBP
- Kastamonu (30 Mar 14) % 52,05 % 31,98 % 10,36 % 0 % 0 % 1,58 BBP
- Kayseri % 100 % 58,1 % 2,3 % 11,5 % 16,5 % 0,3 % 5,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kayseri % 100 % 58,09 % 2,34 % 11,53 % 16,52 % 0,27 % 5,83 BBP
- Kayseri (30 Mar 14) % 55,49 % 28,58 % 9,71 % 0 % 0 % 2,8 BBP
- Kırıkkale % 99,1 % 39,8 % 27,9 % 11,8 % 17 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırıkkale % 99,1 % 39,76 % 27,94 % 11,83 % 17,05 % 0 % 1,42 SP
- Kırıkkale (30 Mar 14) % 44,92 % 26,91 % 9,47 % 0 % 0 % 13,2 SP
- Kırklareli % 99,9 % 24,3 % 12 % 49,5 % 9,3 % 0,8 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırklareli % 99,9 % 24,26 % 11,98 % 49,52 % 9,32 % 0,8 % 1,37 DP
- Kırklareli (30 Mar 14) % 25,55 % 23,49 % 45,18 % 0 % 0 % 2,39 DP
- Kırşehir % 99,9 % 39,4 % 23,7 % 27,6 % 6,1 % 0,9 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırşehir % 99,9 % 39,42 % 23,66 % 27,62 % 6,12 % 0,92 % 0,95 SP
- Kırşehir (30 Mar 14) % 40,05 % 30,31 % 22 % 0 % 0 % 3,54 SP
- Kilis % 100 % 47,1 % 29,4 % 4,8 % 13,3 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kilis % 100 % 47,08 % 29,42 % 4,78 % 13,33 % 0 % 1,92 SP
- Kilis (30 Mar 14) % 51,88 % 33,07 % 7,08 % 0 % 0 % 2,77 BBP
- Kocaeli % 98,3 % 51,7 % 0 % 30,2 % 5,9 % 0,6 % 7,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaeli % 98,3 % 51,71 % 0 % 30,16 % 5,91 % 0,61 % 7,34 SP
- Kocaeli (30 Mar 14) % 46,78 % 12,8 % 27,9 % 0 % 0 % 8,06 SP
- Konya % 98 % 63,3 % 1,3 % 8,5 % 13,4 % 1,1 % 5,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konya % 98 % 63,35 % 1,29 % 8,52 % 13,38 % 1,06 % 5,37 BBP
- Konya (30 Mar 14) % 60,8 % 21,89 % 6,62 % 0 % 2,21 % 5,97 SP
- Kütahya % 96,4 % 44,5 % 25,4 % 13,9 % 7,6 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kütahya % 96,4 % 44,52 % 25,4 % 13,89 % 7,55 % 0 % 5,55 SP
- Kütahya (30 Mar 14) % 53,63 % 29,56 % 6,05 % 0 % 0 % 6,3 SP
- Malatya % 97,4 % 59,6 % 2,4 % 17,2 % 9 % 1 % 4,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malatya % 97,4 % 59,6 % 2,38 % 17,19 % 8,96 % 1,04 % 4,49 SP
- Malatya (30 Mar 14) % 60,5 % 9,47 % 19,04 % 0 % 0 % 6,56 SP
- Manisa % 99,3 % 28,5 % 18,4 % 27,1 % 15,2 % 2,3 % 5,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manisa % 99,3 % 28,48 % 18,38 % 27,09 % 15,24 % 2,27 % 5,2 BBP
- Manisa (30 Mar 14) % 37,52 % 35,32 % 21,73 % 0 % 0 % 2,39 Bağımsız
- Mardin % 99,7 % 36,7 % 0 % 2,3 % 1,3 % 54,6 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mardin % 99,7 % 36,71 % 0 % 2,3 % 1,31 % 54,61 % 1,97 SP
- Mardin (30 Mar 14) % 34,17 % 0,62 % 1,53 % 0 % 52,35 % 6,47 SP
- Mersin % 96,3 % 8,8 % 29,9 % 37,9 % 10,9 % 6,4 % 3,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mersin % 96,3 % 8,83 % 29,94 % 37,91 % 10,93 % 6,44 % 3,92 DP
- Mersin (30 Mar 14) % 26,63 % 31,08 % 28,33 % 0 % 10,88 % 0,84 SP
- Muğla % 97,2 % 34,6 % 2,8 % 42,9 % 10,2 % 1,7 % 3,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muğla % 97,2 % 34,62 % 2,81 % 42,9 % 10,19 % 1,67 % 3,3 DP
- Muğla (30 Mar 14) % 27,35 % 20,43 % 43,14 % 0 % 0 % 4,68 DP
- Muş % 92,5 % 36,8 % 6 % 5,1 % 3,6 % 43,8 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muş % 92,5 % 36,75 % 5,98 % 5,14 % 3,57 % 43,81 % 3,28 SP
- Muş (30 Mar 14) % 36,05 % 2,7 % 2,57 % 0 % 46,19 % 4,3 SP
- Nevşehir % 100 % 47,8 % 25,7 % 14,4 % 7,5 % 0 % 2,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nevşehir % 100 % 47,79 % 25,66 % 14,41 % 7,49 % 0 % 2,19 BBP
- Nevşehir (30 Mar 14) % 51,09 % 31,29 % 12,68 % 0 % 0 % 2,44 SP
- Niğde % 96 % 40,8 % 24,5 % 16,9 % 13,9 % 0,2 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Niğde % 96 % 40,82 % 24,51 % 16,85 % 13,9 % 0,16 % 2,15 SP
- Niğde (30 Mar 14) % 44,1 % 28,93 % 20,05 % 0 % 0 % 2,62 SP
- Ordu % 99,4 % 55,4 % 2,5 % 23,7 % 4 % 0 % 9,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ordu % 99,4 % 55,44 % 2,45 % 23,7 % 3,98 % 0 % 9,12 SP
- Ordu (30 Mar 14) % 52,56 % 18,25 % 24,75 % 0 % 0 % 1,93 SP
- Osmaniye % 100 % 31,7 % 34,4 % 14,9 % 13,5 % 1,5 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmaniye % 100 % 31,73 % 34,43 % 14,9 % 13,53 % 1,45 % 1,51 SP
- Osmaniye (30 Mar 14) % 37,59 % 43,66 % 13,14 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Rize % 100 % 57,5 % 20,6 % 5 % 11,1 % 0,3 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Rize % 100 % 57,52 % 20,65 % 5,03 % 11,11 % 0,31 % 3,59 SP
- Rize (30 Mar 14) % 63,81 % 9,33 % 12,21 % 0 % 0 % 10,99 SP
- Sakarya % 99,9 % 57 % 0,5 % 10,4 % 15,7 % 0,1 % 8,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sakarya % 99,9 % 57,05 % 0,47 % 10,42 % 15,72 % 0,11 % 8,39 BBP
- Sakarya (30 Mar 14) % 54,39 % 29,15 % 8,51 % 0 % 0 % 4,86 SP
- Samsun % 98,7 % 56,3 % 2 % 12,9 % 18,6 % 0 % 4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samsun % 98,7 % 56,35 % 1,97 % 12,91 % 18,58 % 0,04 % 4 SP
- Samsun (30 Mar 14) % 50,13 % 28,28 % 15,99 % 0 % 0 % 3,01 SP
- Siirt % 99,9 % 45 % 4,6 % 3,1 % 2,4 % 40 % 4,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Siirt % 99,9 % 45 % 4,58 % 3,08 % 2,4 % 39,97 % 4,27 SP
- Siirt (30 Mar 14) % 41,15 % 0,81 % 2,49 % 0 % 46,62 % 3,29 BBP
- Sinop % 98,5 % 51,2 % 11 % 25,7 % 9,5 % 0,1 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sinop % 98,5 % 51,17 % 10,97 % 25,67 % 9,52 % 0,07 % 0,86 SP
- Sinop (30 Mar 14) % 51,07 % 18,45 % 25,08 % 0 % 0 % 2,06 SP
- Sivas % 98,1 % 45,1 % 13,9 % 14,2 % 2,1 % 0 % 21,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivas % 98,1 % 45,13 % 13,87 % 14,16 % 2,09 % 0 % 21,57 BBP
- Sivas (30 Mar 14) % 52,46 % 11,14 % 12,83 % 0 % 0 % 19,54 BBP
- Şanlıurfa % 97,7 % 53 % 2,3 % 4,1 % 1,6 % 20,8 % 13,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şanlıurfa % 97,7 % 53,02 % 2,31 % 4,13 % 1,63 % 20,85 % 13,69 SP
- Şanlıurfa (30 Mar 14) % 54,09 % 4,75 % 1,16 % 0 % 26,42 % 6,37 SP
- Şırnak % 99,9 % 31,8 % 5,8 % 2,4 % 0 % 57,3 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şırnak % 99,9 % 31,8 % 5,81 % 2,36 % 0 % 57,29 % 1 SP
- Şırnak (30 Mar 14) % 20,35 % 1,06 % 0,77 % 0 % 70,62 % 2,95 HÜDA-PAR
- Tekirdağ % 99,1 % 40,2 % 2,6 % 47 % 4 % 2,2 % 1,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekirdağ % 99,1 % 40,2 % 2,57 % 47,03 % 4,03 % 2,24 % 1,33 DSP
- Tekirdağ (30 Mar 14) % 34,23 % 16 % 43,76 % 0 % 0 % 1,9 Bağımsız
- Tokat % 99 % 42,5 % 27,2 % 19,7 % 6,9 % 0,1 % 1,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tokat % 99 % 42,52 % 27,21 % 19,7 % 6,93 % 0,08 % 1,72 BBP
- Tokat (30 Mar 14) % 48,69 % 25,54 % 17,87 % 0 % 0 % 2,88 SP
- Trabzon % 99,1 % 56,1 % 2,5 % 18,7 % 9,8 % 0,1 % 6,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Trabzon % 99,1 % 56,1 % 2,55 % 18,73 % 9,81 % 0,05 % 6,27 SP
- Trabzon (30 Mar 14) % 54,08 % 21,79 % 15,9 % 0 % 0 % 5,77 SP
- Tunceli % 95,6 % 20,2 % 5,9 % 27,7 % 0 % 23,5 % 17,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tunceli % 95,6 % 20,24 % 5,86 % 27,66 % 0 % 23,46 % 17,85 TKP
- Tunceli (30 Mar 14) % 14,53 % 1,7 % 32,08 % 0 % 28,19 % 8,92 TKP
- Uşak % 99,8 % 41,5 % 11,1 % 21,9 % 21,7 % 0,3 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uşak % 99,8 % 41,52 % 11,1 % 21,86 % 21,67 % 0,3 % 1,11 SP
- Uşak (30 Mar 14) % 42,2 % 27,32 % 26,21 % 0 % 0 % 1,47 BBP
- Van % 98 % 40,9 % 0 % 2,1 % 0,9 % 52,7 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Van % 98 % 40,94 % 0 % 2,08 % 0,89 % 52,67 % 2,34 SP
- Van (30 Mar 14) % 40,53 % 0,85 % 0,96 % 0 % 53,18 % 1,62 SP
- Yalova % 100 % 43,2 % 10 % 32,9 % 7 % 1,8 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalova % 100 % 43,21 % 9,99 % 32,91 % 6,97 % 1,83 % 2 SP
- Yalova (30 Mar 14) % 41,92 % 13,03 % 35,19 % 0 % 0 % 3,01 Bağımsız
- Yozgat % 100 % 44,5 % 29,8 % 9,3 % 8,5 % 0 % 5,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yozgat % 100 % 44,47 % 29,85 % 9,33 % 8,54 % 0 % 5,76 BBP
- Yozgat (30 Mar 14) % 53,37 % 30 % 8,03 % 0 % 0 % 4,16 SP
- Zonguldak % 99,1 % 43,4 % 10,5 % 34,4 % 6,8 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- Şehir Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zonguldak % 99,1 % 43,38 % 10,51 % 34,36 % 6,75 % 0 % 1,89 BBP
- Zonguldak (30 Mar 14) % 46,34 % 11,41 % 35,34 % 0 % 0 % 2,77 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192.422 / 194.678
- %98,8
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2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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