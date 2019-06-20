Seçim 23 Haziran 2019 Adalar Seçim Sonuçları - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi

23 Haziran 2019 Adalar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Diğer
%0
oy
  • Açılan sandık
  • 0 / 39
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • %34,8
  • %60,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
  • %34,8
  • %60,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
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Adalar
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Arnavutköy
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Ataşehir
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Bahçelievler
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Başakşehir
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Bayrampaşa
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Beşiktaş
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Beykoz
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Beylikdüzü
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Büyükçekmece
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Çatalca
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Çekmeköy
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Esenler
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Esenyurt
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Eyüpsultan
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Fatih
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Gaziosmanpaşa
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Güngören
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Kartal
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Silivri
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Şile
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Şişli
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  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız

*Haziran 2019 İstanbul Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 0
  • Toplam seçmen12.608
  • Kullanılan oy0
  • Geçerli oy0
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Mart 2019 İstanbul Seçim Sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

Adalar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • AK Parti
  • CHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • %34,8
    3.462 oy
  • %60,9
    6.060 oy
  • %34,8
    3.462 oy
  • %60,9
    6.060 oy
  • SP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • %0,3
    34 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,3
    34 oy
  • %0,2
    23 oy
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 31 Mar 19
  • 31 Mar 19
  • %0
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    3 oy
  • %0

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • AK Parti
  • CHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • SP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0