Seçim 2019 Avcılar Seçim Sonuçları - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi

23 Haziran 2019 İstanbul AVCILAR Seçim Sonuçları

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

CHP
%62
152.348 oy
Binali Yıldırım

Binali Yıldırım

AK Parti
%37,4
91.873 oy

Diğer

%1
1.354 oy
  • Açılan sandık
  • 874 / 874
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %62
  • %37,4
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %62
  • %37,4
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %55,7
  • %42,7
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
  • %55,7
  • %42,7
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
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ADALAR
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart Haziran 2019 İstanbul Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen300.153
  • Kullanılan oy250.760
  • Geçerli oy245.575
;
Mart 2019 İstanbul Seçim Sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

AVCILAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 874 / 874
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %62
    152.348 oy
  • %37,4
    91.873 oy
  • %62
    152.348 oy
  • %37,4
    91.873 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %55,7
    133.968 oy
  • %42,7
    102.729 oy
  • %55,7
    133.968 oy
  • %42,7
    102.729 oy
  • SP
  • VP
  • %0,3
    835 oy
  • %0,2
    387 oy
  • %0,3
    835 oy
  • %0,2
    387 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %0,6
    1.460 oy
  • %0,2
    418 oy
  • %0,6
    1.460 oy
  • %0,2
    418 oy
  • Bağımsız
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    132 oy
  • 31 Mart 19
  • %0,1
    310 oy
  • %0,1
    310 oy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlçelere Göre Seçim Sonuçları

* İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının, İstanbul ilçelerinde aldığı oy oranlarını gösterir.

  • İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54,2
    4.741.870 oy
  • %45
    3.935.444 oy
  • %54,2
    4.741.870 oy
  • %45
    3.935.444 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • SP
  • VP
  • %0,5
    47.829 oy
  • %0,2
    14.545 oy
  • %0,5
    47.829 oy
  • %0,2
    14.545 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • Bağımsız
  • %0,1
    6.770 oy
  • %0,1
    6.770 oy
  • 31 Mart 19
  • %0,2
    14.657 oy
  • %0,2
    14.657 oy