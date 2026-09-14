23 Haziran 2019 İstanbul AVCILAR Seçim Sonuçları
Ekrem İmamoğlu
CHP
%62
152.348 oy
Binali Yıldırım
AK Parti
%37,4
91.873 oy
Diğer
%1
1.354 oy
- Açılan sandık
- 874 / 874
- %100
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen300.153
- Kullanılan oy250.760
- Geçerli oy245.575
AVCILAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 874 / 874
- %100
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlçelere Göre Seçim Sonuçları
* İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının, İstanbul ilçelerinde aldığı oy oranlarını gösterir.
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
-
AdalarEkrem İmamoğlu % 100 % 28,6 % 71 % 0,2 % 0,2 % 0
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ADALAR Ekrem İmamoğlu % 100 % 28,63 % 70,96 % 0,2 % 0,16 % 0,04
- ADALAR (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 34,78 % 60,87 % 0,34 % 0,23 % 0,03
-
ArnavutköyBinali Yıldırım % 100 % 60,2 % 38,8 % 0,7 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ARNAVUTKÖY Binali Yıldırım % 100 % 60,22 % 38,78 % 0,7 % 0,19 % 0,11
- ARNAVUTKÖY (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 62,21 % 34,39 % 1,68 % 0,19 % 0,23
-
AtaşehirEkrem İmamoğlu % 100 % 39,3 % 60 % 0,5 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ATAŞEHİR Ekrem İmamoğlu % 100 % 39,29 % 59,99 % 0,49 % 0,16 % 0,07
- ATAŞEHİR (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 43,51 % 54,42 % 0,93 % 0,2 % 0,14
-
AvcılarEkrem İmamoğlu % 100 % 37,4 % 62 % 0,3 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- AVCILAR Ekrem İmamoğlu % 100 % 37,41 % 62,04 % 0,34 % 0,16 % 0,05
- AVCILAR (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 42,69 % 55,67 % 0,61 % 0,17 % 0,13
-
BağcılarBinali Yıldırım % 100 % 56,6 % 42,5 % 0,7 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BAĞCILAR Binali Yıldırım % 100 % 56,62 % 42,46 % 0,67 % 0,16 % 0,09
- BAĞCILAR (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 59,25 % 37,62 % 1,65 % 0,16 % 0,18
-
BahçelievlerEkrem İmamoğlu % 100 % 47,2 % 52 % 0,6 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BAHÇELİEVLER Ekrem İmamoğlu % 100 % 47,22 % 51,98 % 0,58 % 0,15 % 0,07
- BAHÇELİEVLER (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 50,48 % 46,87 % 1,2 % 0,17 % 0,19
-
BakırköyEkrem İmamoğlu % 100 % 20,1 % 79,3 % 0,3 % 0,2 % 0
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BAKIRKÖY Ekrem İmamoğlu % 100 % 20,1 % 79,33 % 0,31 % 0,21 % 0,05
- BAKIRKÖY (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 25,08 % 72,86 % 0,49 % 0,24 % 0,13
-
BaşakşehirBinali Yıldırım % 100 % 51,4 % 47,5 % 0,9 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BAŞAKŞEHİR Binali Yıldırım % 100 % 51,36 % 47,55 % 0,88 % 0,13 % 0,07
- BAŞAKŞEHİR (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 53,75 % 43,22 % 1,84 % 0,13 % 0,21
-
BayrampaşaEkrem İmamoğlu % 100 % 48,5 % 50,7 % 0,6 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BAYRAMPAŞA Ekrem İmamoğlu % 100 % 48,48 % 50,67 % 0,62 % 0,15 % 0,08
- BAYRAMPAŞA (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 52,71 % 44,5 % 1,41 % 0,16 % 0,19
-
BeşiktaşEkrem İmamoğlu % 100 % 15,6 % 83,9 % 0,2 % 0,2 % 0
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BEŞİKTAŞ Ekrem İmamoğlu % 100 % 15,62 % 83,9 % 0,22 % 0,22 % 0,03
- BEŞİKTAŞ (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 19,15 % 79,11 % 0,41 % 0,32 % 0,16
-
BeykozEkrem İmamoğlu % 100 % 49,2 % 49,7 % 0,7 % 0,3 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BEYKOZ Ekrem İmamoğlu % 100 % 49,23 % 49,73 % 0,69 % 0,27 % 0,08
- BEYKOZ (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 52,91 % 44,17 % 1,72 % 0,18 % 0,17
-
BeylikdüzüEkrem İmamoğlu % 100 % 37,4 % 61,9 % 0,4 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BEYLİKDÜZÜ Ekrem İmamoğlu % 100 % 37,45 % 61,95 % 0,4 % 0,14 % 0,06
- BEYLİKDÜZÜ (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 40,84 % 57,5 % 0,65 % 0,18 % 0,14
-
BeyoğluEkrem İmamoğlu % 100 % 47,5 % 51,6 % 0,6 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BEYOĞLU Ekrem İmamoğlu % 100 % 47,54 % 51,59 % 0,63 % 0,17 % 0,08
- BEYOĞLU (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 50,99 % 46,02 % 1,49 % 0,22 % 0,16
-
BüyükçekmeceEkrem İmamoğlu % 100 % 40,6 % 58,9 % 0,3 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- BÜYÜKÇEKMECE Ekrem İmamoğlu % 100 % 40,6 % 58,91 % 0,28 % 0,15 % 0,06
- BÜYÜKÇEKMECE (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 46,14 % 52,37 % 0,47 % 0,14 % 0,12
-
ÇatalcaEkrem İmamoğlu % 100 % 39,7 % 59,7 % 0,4 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ÇATALCA Ekrem İmamoğlu % 100 % 39,71 % 59,66 % 0,37 % 0,18 % 0,08
- ÇATALCA (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 46,69 % 51,67 % 0,62 % 0,19 % 0,1
-
ÇekmeköyEkrem İmamoğlu % 100 % 48,6 % 50,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ÇEKMEKÖY Ekrem İmamoğlu % 100 % 48,59 % 50,68 % 0,5 % 0,14 % 0,08
- ÇEKMEKÖY (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 50,81 % 44,57 % 0,85 % 0,14 % 0,17
-
EsenlerBinali Yıldırım % 100 % 61 % 38 % 0,7 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ESENLER Binali Yıldırım % 100 % 61,03 % 38,04 % 0,69 % 0,15 % 0,09
- ESENLER (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 63,73 % 33,03 % 1,69 % 0,15 % 0,23
-
EsenyurtEkrem İmamoğlu % 100 % 42,1 % 57,3 % 0,4 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ESENYURT Ekrem İmamoğlu % 100 % 42,11 % 57,32 % 0,35 % 0,15 % 0,06
- ESENYURT (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 45,51 % 52,66 % 0,73 % 0,15 % 0,14
-
EyüpsultanEkrem İmamoğlu % 100 % 45,3 % 53,9 % 0,6 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- EYÜPSULTAN Ekrem İmamoğlu % 100 % 45,26 % 53,92 % 0,59 % 0,15 % 0,08
- EYÜPSULTAN (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 48,95 % 48,47 % 1,29 % 0,17 % 0,14
-
FatihEkrem İmamoğlu % 100 % 49,4 % 49,5 % 0,8 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- FATİH Ekrem İmamoğlu % 100 % 49,37 % 49,51 % 0,84 % 0,17 % 0,11
- FATİH (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 53,27 % 43,64 % 1,75 % 0,21 % 0,19
-
GaziosmanpaşaBinali Yıldırım % 100 % 52,8 % 46,3 % 0,6 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- GAZİOSMANPAŞA Binali Yıldırım % 100 % 52,82 % 46,33 % 0,62 % 0,16 % 0,07
- GAZİOSMANPAŞA (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 55,99 % 40,59 % 1,99 % 0,19 % 0,2
-
GüngörenBinali Yıldırım % 100 % 50,3 % 48,8 % 0,6 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- GÜNGÖREN Binali Yıldırım % 100 % 50,34 % 48,83 % 0,61 % 0,15 % 0,08
- GÜNGÖREN (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 54,01 % 43,26 % 1,31 % 0,15 % 0,19
-
KadıköyEkrem İmamoğlu % 100 % 17,1 % 82,4 % 0,2 % 0,2 % 0
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- KADIKÖY Ekrem İmamoğlu % 100 % 17,13 % 82,36 % 0,24 % 0,23 % 0,05
- KADIKÖY (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 20,61 % 77,61 % 0,43 % 0,34 % 0,18
-
KağıthaneBinali Yıldırım % 100 % 50,6 % 48,6 % 0,7 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- KAĞITHANE Binali Yıldırım % 100 % 50,56 % 48,56 % 0,66 % 0,15 % 0,07
- KAĞITHANE (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 54,25 % 42,55 % 1,6 % 0,16 % 0,18
-
KartalEkrem İmamoğlu % 100 % 40,6 % 58,6 % 0,5 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- KARTAL Ekrem İmamoğlu % 100 % 40,58 % 58,64 % 0,52 % 0,17 % 0,09
- KARTAL (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 45,04 % 52,76 % 0,98 % 0,18 % 0,21
-
KüçükçekmeceEkrem İmamoğlu % 100 % 39,7 % 59,6 % 0,5 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- KÜÇÜKÇEKMECE Ekrem İmamoğlu % 100 % 39,73 % 59,56 % 0,47 % 0,16 % 0,07
- KÜÇÜKÇEKMECE (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 44,37 % 53,16 % 1,08 % 0,17 % 0,15
-
MaltepeEkrem İmamoğlu % 100 % 36 % 63,3 % 0,4 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- MALTEPE Ekrem İmamoğlu % 100 % 36,01 % 63,34 % 0,39 % 0,18 % 0,07
- MALTEPE (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 40,33 % 57,51 % 0,79 % 0,21 % 0,18
-
PendikBinali Yıldırım % 100 % 52,8 % 46,1 % 0,7 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- PENDİK Binali Yıldırım % 100 % 52,84 % 46,15 % 0,71 % 0,21 % 0,09
- PENDİK (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 55,85 % 41,42 % 1,52 % 0,17 % 0,17
-
SancaktepeEkrem İmamoğlu % 100 % 47,6 % 51,7 % 0,5 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- SANCAKTEPE Ekrem İmamoğlu % 100 % 47,56 % 51,7 % 0,52 % 0,14 % 0,08
- SANCAKTEPE (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 50,2 % 47,69 % 1,05 % 0,13 % 0,19
-
SarıyerEkrem İmamoğlu % 100 % 37,8 % 61,6 % 0,4 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- SARIYER Ekrem İmamoğlu % 100 % 37,77 % 61,63 % 0,39 % 0,15 % 0,06
- SARIYER (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 42,69 % 55,42 % 0,74 % 0,2 % 0,13
-
SilivriEkrem İmamoğlu % 100 % 37,4 % 62 % 0,3 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- SİLİVRİ Ekrem İmamoğlu % 100 % 37,39 % 61,99 % 0,34 % 0,21 % 0,07
- SİLİVRİ (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 43,35 % 53,76 % 0,67 % 0,21 % 0,14
-
SultanbeyliBinali Yıldırım % 100 % 66 % 32,9 % 0,8 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- SULTANBEYLİ Binali Yıldırım % 100 % 65,98 % 32,95 % 0,8 % 0,17 % 0,11
- SULTANBEYLİ (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 66,54 % 29,96 % 2,16 % 0,15 % 0,17
-
SultangaziBinali Yıldırım % 100 % 57,5 % 41,6 % 0,7 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- SULTANGAZİ Binali Yıldırım % 100 % 57,5 % 41,58 % 0,66 % 0,14 % 0,12
- SULTANGAZİ (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 58,85 % 38,27 % 1,65 % 0,13 % 0,17
-
ŞileEkrem İmamoğlu % 100 % 49,4 % 49,8 % 0,5 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ŞİLE Ekrem İmamoğlu % 100 % 49,39 % 49,76 % 0,52 % 0,18 % 0,15
- ŞİLE (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 56,64 % 41,22 % 0,88 % 0,34 % 0,13
-
ŞişliEkrem İmamoğlu % 100 % 25,9 % 73,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ŞİŞLİ Ekrem İmamoğlu % 100 % 25,88 % 73,65 % 0,26 % 0,15 % 0,05
- ŞİŞLİ (31 Mar 2019) Ekrem İmamoğlu % 29,3 % 66,25 % 0,46 % 0,22 % 0,16
-
TuzlaEkrem İmamoğlu % 100 % 46 % 53,2 % 0,6 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- TUZLA Ekrem İmamoğlu % 100 % 45,95 % 53,21 % 0,61 % 0,14 % 0,09
- TUZLA (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 49,7 % 47,92 % 1,22 % 0,18 % 0,15
-
ÜmraniyeBinali Yıldırım % 100 % 51,5 % 47,6 % 0,6 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ÜMRANİYE Binali Yıldırım % 100 % 51,54 % 47,57 % 0,64 % 0,17 % 0,09
- ÜMRANİYE (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 54,61 % 42,64 % 1,44 % 0,16 % 0,2
-
ÜsküdarEkrem İmamoğlu % 100 % 44,8 % 54,3 % 0,7 % 0,2 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ÜSKÜDAR Ekrem İmamoğlu % 100 % 44,8 % 54,26 % 0,67 % 0,17 % 0,1
- ÜSKÜDAR (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 48,77 % 48,38 % 1,5 % 0,22 % 0,2
-
ZeytinburnuEkrem İmamoğlu % 100 % 47,1 % 52,2 % 0,5 % 0,1 % 0,1
- 2019 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız
- ZEYTİNBURNU Ekrem İmamoğlu % 100 % 47,06 % 52,17 % 0,53 % 0,15 % 0,09
- ZEYTİNBURNU (31 Mar 2019) Binali Yıldırım % 51,22 % 46,13 % 1,29 % 0,14 % 0,15
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 31.186 / 31.186
- %100
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