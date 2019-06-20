23 Haziran 2019 Avcılar Yerel Seçim Sonuçları
Diğer
%0
oy
- Açılan sandık
- 0 / 874
- %0
- Katılım oranı % 0
- Toplam seçmen300.153
- Kullanılan oy0
- Geçerli oy0
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