Seçim 2019 Beşiktaş Seçim Sonuçları - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi

23 Haziran 2019 İstanbul BEŞİKTAŞ Seçim Sonuçları

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

CHP
%83,9
99.480 oy
Binali Yıldırım

Binali Yıldırım

AK Parti
%15,6
18.525 oy

Diğer

%0
568 oy
  • Açılan sandık
  • 415 / 415
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %83,9
  • %15,6
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %83,9
  • %15,6
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %79,1
  • %19,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,2
  • %79,1
  • %19,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,2
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ADALAR
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart Haziran 2019 İstanbul Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen139.673
  • Kullanılan oy120.038
  • Geçerli oy118.573
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Mart 2019 İstanbul Seçim Sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları

BEŞİKTAŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 415 / 415
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %83,9
    99.480 oy
  • %15,6
    18.525 oy
  • %83,9
    99.480 oy
  • %15,6
    18.525 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %79,1
    88.406 oy
  • %19,1
    21.400 oy
  • %79,1
    88.406 oy
  • %19,1
    21.400 oy
  • SP
  • VP
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    263 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    263 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %0,4
    461 oy
  • %0,3
    353 oy
  • %0,4
    461 oy
  • %0,3
    353 oy
  • Bağımsız
  • %0
    40 oy
  • %0
    40 oy
  • 31 Mart 19
  • %0,2
    181 oy
  • %0,2
    181 oy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlçelere Göre Seçim Sonuçları

* İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının, İstanbul ilçelerinde aldığı oy oranlarını gösterir.

  • İlçe En Çok Oy Alan Aday Sandık AK Parti CHP SP VP Bağımsız

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54,2
    4.741.870 oy
  • %45
    3.935.444 oy
  • %54,2
    4.741.870 oy
  • %45
    3.935.444 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • %48,8
    4.169.765 oy
  • %48,6
    4.156.036 oy
  • SP
  • VP
  • %0,5
    47.829 oy
  • %0,2
    14.545 oy
  • %0,5
    47.829 oy
  • %0,2
    14.545 oy
  • 31 Mart 19
  • 31 Mart 19
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • %1,2
    103.364 oy
  • %0,2
    15.428 oy
  • Bağımsız
  • %0,1
    6.770 oy
  • %0,1
    6.770 oy
  • 31 Mart 19
  • %0,2
    14.657 oy
  • %0,2
    14.657 oy