Duhok’ta 'hesaplı' tahrik

Irak’ta, siviller üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yeni bir oyun sahneye sürüldü.

MİT’in nokta operasyonları ile elebaşlarını tek tek avladığı Irak’ta, siviller üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yeni bir oyun sahneye sürüldü. Suriye kuzeyine yeni harekatın da hazırlıkları sürerken örgüt ve uluslararası medya dahil yandaşları Dohuk’ta sivillerin de öldüğü terör saldırısını Türkiye’nin üzerine yıkmaya çalıştı. HDP ise saldırı ile Uludere olayı arasında benzerlik kurup, Türkiye’nin savaş suçu işlediğini öne sürdü.

AHLAK DIŞI YOLLAR

Terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK’nın, “Dohuk’ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği” yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

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SALDIRI TERÖR İŞİ

Terör örgütü PKK/KCK’nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dilediklerini iletti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Türkiye; bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir iş birliğine gitmelidir” derken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, “Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay” ifadelerini kullandı.

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PKK’nın etkisinde kalmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “TSK’dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır” açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Irak yetkililerinin PKK’nın etkisi altında kalmamalarını talep ederken, “Irak’ı faillerin açığa çıkarılması için iş birliğine davet ediyoruz” dedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Saldırının terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendiril-mektedir” denildi.

Samimiyetsiz

HDP’ye cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin terörle mücadelesini yıllardır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdüğünü kaydetti. Saldırının yüksek ihtimalle teröristlerin yaptığı bir eylem olabileceğine işaret eden Şentop, HDP’nin Meclis’i acil toplantıya çağırmasına ilişkin, “Çok yanlış ve samimiyetsiz buluyorum” dedi.

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