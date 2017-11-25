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Beşiktaş’ta Pepe'nin ardından Necip Uysal şoku!

Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Necip Uysal mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Maç öncesinde ısınırken sakatlanan Pepe'nin yerine dahil edilen Necip'de sakatlanarak oyundan çıktı.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş’ta Pepe'nin ardından Necip Uysal şoku!

Beşiktaş’ta Pepe'nin ardından Necip Uysal şoku!

Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Necip Uysal mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş’ta sakatlıklar sıkıntıya soktu. Ligin 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında sakatlandı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu oyundan çıkarak, yerini genç oyuncu Fatih Aksoy’a bıraktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde zaman zaman sağ bek mevkinde de görev alabilen Necip, ısınırken sakatlanan Pepe’nin yerine ilk 11’e dahil edilmişti.

Beşiktaş’ta Pepe şoku-Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş’ta Pepe şoku-Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş’ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanarak, kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş’a Malatya deplasmanında kötü haber geldi. Maç öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlılarda deneyimli savunmacı Pepe, adalesinden sakatlanarak kadrodan çıkartıldı. Tecrübeli defans oyuncusunun yerine Necip Uysal’ın ilk 11’de başlayacağı açıklandı.Beşiktaş’a pankartlı destekSüper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.Süper Lig’in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolculardan destek geldi. Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolcular destek verdi. Mücadele öncesi ısınmaya “Gururumuz Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.

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