DünyaABD terör örgütü PKK/PYDye 120 adet zırhlı araç verdi
ORTADOĞU

ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD yönetimi, DEAŞ’ın elinde hiçbir yerleşim yeri kalmadığı halde terör örgütü PKK/PYD'ye yeni zırhlı araç yardımında bulundu. Örgütün yeni zırhlı araçları Afrin'e gönderme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Haber MerkeziAA
ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi
ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD’nin PKK/PYD’ye silah ve cephane desteği hız kesmiyor. DEAŞ'ın fiilen sona ermesine rağmen, ABD, Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'ye, 120 zırhlı araç verdi.

ABD ordusu, geçen hafta Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından geçirdiği 120 adet muharip ve mayına dayanıklı zırhlı aracı terör örgütü PKK/PYD'ye teslim etti.

Terör örgütünün zırhlı araçları ve yüzlerce militanı, Türkiye sınırında Hatay'ın karşısına denk düşen, Suriye'nin Afrin ilçesine sevk etmeyi planladığı ve bu amaçla hazırlık yaptığı öğrenildi.

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PKK/PYD'nin sevkiyat için Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeki Halep koridorunu kullanması gerekiyor.

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ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı PKK/PYD'ye teslim etmişti.

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