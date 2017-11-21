ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD’nin PKK/PYD’ye silah ve cephane desteği hız kesmiyor. DEAŞ'ın fiilen sona ermesine rağmen, ABD, Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'ye, 120 zırhlı araç verdi.
ABD ordusu, geçen hafta Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından geçirdiği 120 adet muharip ve mayına dayanıklı zırhlı aracı terör örgütü PKK/PYD'ye teslim etti.
Terör örgütünün zırhlı araçları ve yüzlerce militanı, Türkiye sınırında Hatay'ın karşısına denk düşen, Suriye'nin Afrin ilçesine sevk etmeyi planladığı ve bu amaçla hazırlık yaptığı öğrenildi.
PKK/PYD'nin sevkiyat için Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeki Halep koridorunu kullanması gerekiyor.
ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı PKK/PYD'ye teslim etmişti.