Pentagon'dan YPG açıklaması

Pentagon, "YPG ile işbirliğini sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye, Soçi zirvesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, kişisel Twitter hesabından görüşme öncesi tarihi bir itirafta bulunmuştu.

Trump, “Bu sabah, Ortadoğu’da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşacağım. Ortadoğu’ya girmemiz başından hataydı. Birçok cana ve 6 trilyon dolara mal oldu. Hepsini halledeceğim ancak en başından beri oraya girmemeliydik” ifadesini kullanmıştı.

GÜNDEM Hata yaptım deyip aradı

DÜNYA 'Trump’ın DEAŞ'e karşı PYD'yi desteklemesi ölümcül hata'