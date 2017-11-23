'Suudi Prenslere işkence yapılıyor' iddiası

İngiliz basını, Suudi Arabistan'daki tasfiye operasyonlarının ardından 7 yıldızlı bir otele hapsedilen prens ve bakanlara işkence yapıldığını iddia etti. Amerikan paralı askerlerinin de yer aldığı işkence seanslarını bizzat Veliaht Prens Selman'ın yönettiği belirtiliyor.

Ayağından asılanlar arasında sosyal medya sitesi Twitter'ın en büyük ikinci ortağı Suudi Prens Talal da var.

Gözaltındaki Prensleri ABD askerleri sorguluyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ay başında Suudi arabistan’da yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alınan prensler, Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerler tarafından sorgulanıyor.

Suudi Arabistan’daki bir kaynağa dayandırılan habere göre, paralı askerler hakaret ederek sorguladıkları prensleri dövüyor ve ayaklarından asıyor. Twitter'ın en büyük ikinci ortağı olan Bodrum aşığı Suudi Prens Talal da ayağından asılanlar arasında.

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Bu operasyonla, gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'da 5 Kasım'da gözaltına alınan prenslerin 7 yıldızlı otelde tutulduğu açıklanmıştı.

Kaynak, Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulan bütün zenginlerin yabancıların gözetimi altında olduğunu öne sürdü. Şoke eden iddialar arasında şunlar da var:

"Muhammed bin Salman, yıllarca gözaltına alınanların önünde eğilen Suudi güvenlik görevlilerini istemiyor. Otelin dışında Suudi Özel Harekat birlikleri var ancak içeride özel şirket var. Abu Dabi’den gelip her şeyi kontrol altına aldılar"

Veliaht Prens’in de bazı sorgulara bizzat katıldığını belirten kaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Veliaht Prens, nazik bir şekilde sorular soruyor. Ancak odadan çıktığında, paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor ve işkence görüyor"

ABD'nin Irak'taki katliamcı şirketi mi?

Irak'taki sivil katliamlarıyla dünya gündemine oturan özel güvenlik şirketi Blackwater’ın bu işe karıştığı iddia ediliyor. Ancak 2010'da adını "Academi" olarak değiştiren şirket, ABD kanunlarına uyulduğunu ve Suudi Arabistan’da iş yapmadıklarını belirterek, iddiaları reddetti. ABD, yurtdışında işkence yapan vatandaşlarına, 20 yıla kadar hapis cezası verebiliyor.

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